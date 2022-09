Louis Robitaille prédit le rôle de Kirby Dach

Louis Robitaille a dirigé Kirby Dach avec l’équipe canadienne des moins de 17 ans en 2017-2018. Le directeur général et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ estime que les Canadiens de Montréal ont mis la main sur un futur joueur de centre de deuxième trio.

«Ça va vraiment être sa chaise, a-t-il mentionné lundi à l'émission "La Poche bleue le midi­". C’est un gros bonhomme. Il a de la vitesse et de bonnes mains; c’est un gars qui va amener de l’offensive. Il joue extrêmement bien sans la rondelle. Surtout, c’est un leader.»

Aux dires de Robitaille, Dach a les qualités pour élever son niveau de jeu sur la plus grande scène.

«C’est un gars qui est extrêmement fier, a expliqué l’homme de hockey. Un compétiteur hors pair. Il avait décidé d’aller jouer avec le Canada l’an passé [au Championnat mondial junior] et il s’était blessé lors d’un match hors-concours, mais il voulait être là. C’est ce genre de joueur-là que tu veux. [...] Plus le "stage" est gros, plus il sera bon.»

Voyez l’intervention de Louis Robitaille à l’émission La Poche bleue le midi dans la vidéo ci-dessus.