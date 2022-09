Jonathan Drouin justifie son choix

L’attaquant du Canadien de Montréal Jonathan Drouin veut renouer avec le succès et un changement de numéro devrait à tout le moins lui ramener à la mémoire ses meilleurs moments en carrière.

Présent au tournoi de golf annuel de l’organisation au club Laval-sur-le-Lac lundi, le Québécois a délaissé le 92 pour retrouver le 27, le dossard avec lequel il a excellé notamment chez les Mooseheads de Halifax, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, et le Lightning de Tampa Bay.

«Je suis content, c’est un numéro que j’ai porté durant toute ma carrière bantam, midget et junior. Je l’ai toujours aimé et depuis que je suis à Montréal, il était tout le temps non disponible. Cet été, il était libre et j’ai pu le prendre», a-t-il mentionné.

Toutefois, il en faudra davantage pour garantir à Drouin une saison sans anicroche après avoir manqué sa large part de matchs dans les récentes campagnes.

«Je ne veux juste pas de blessures. Lors des trois dernières années, j’ai eu de bons débuts de saison, puis des blessures qui m’ont éloigné de la formation. Je veux rester en santé», a-t-il dit.

Drouin a totalisé 105 matchs du calendrier régulier et 10 joutes éliminatoires à compter de 2019-2020.