Des offres alléchantes pour Joel Edmundson

Même si son nom circulait pour devenir le prochain capitaine des Canadiens, Joel Edmundson pourrait bien être échangé par la formation.

C'est du moins ce que Renaud Lavoie a déclaré, lundi.

«Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt dans la Ligue nationale pour un défenseur comme Joel Edmundson. Si on le nomme capitaine, on pourrait avoir un choix important à faire dans un an. Je ne dis pas que Joel Edmundson va être échangé, mais je peux vous dire qu'il y a des offres qui sont alléchantes. Elles pourraient continuer de devenir plus alléchantes dans les prochains mois.»

