Gareth Bale, meilleur vendeur de la MLS

Le chandail de l’attaquant du Los Angeles FC Gareth Bale est le plus vendu sur le site spécialisé de la Major League Soccer (MLS) cette saison, a révélé la ligue, lundi.

Sans dévoiler les chiffres de vente compilés à partir du début de la campagne et jusqu’au 1er septembre, le circuit Garber a diffusé son top 25 des meilleurs vendeurs. Ainsi, en ce qui a trait aux maillots de marque Adidas offerts sur MLSstore.com, Bale devance le défenseur du Charlotte FC Christian Fuchs et le joueur-vedette du LAFC Carlos Vela. Derrière eux, les attaquants Javier «Chicharito» Hernandez (Galaxy de Los Angeles) et Josef Martinez (Atlanta United FC) occupent respectivement les quatrième et cinquième échelons.

Par ailleurs, le CF Montréal ne compte aucun représentant au sein de cette hiérarchie. Le Toronto FC mise sur Lorenzo Insigne à la 23e place. Les athlètes canadiens sont complètement absents de la liste. Un total de 16 pays se trouvent dans le palmarès des 25 chandails les plus prisés. Les Sounders de Seattle dominent la MLS avec quatre porte-couleurs dans le groupe sélect, soit Raul Ruidiaz (sixième), Jordan Morris (neuvième), Cristian Roldan (14e) et Nicolas Lodeiro (16e).