Evan Rodrigues se joint aux champions

L’Avalanche du Colorado a octroyé un contrat d’une saison à l’attaquant Evan Rodrigues, lundi.

L’athlète de 29 ans, qui était joueur autonome sans compensation, touchera un salaire de deux millions $ en 2022-2023.

Rodrigues a amorcé sa carrière dans la Ligue nationale de hockey avec les Sabres de Buffalo en 2015-2016, après qu’il est conclu son parcours dans la NCAA. Le natif de Toronto n’a par ailleurs jamais été repêché.

Le joueur de centre a ensuite porté l’uniforme des Penguins de Pittsburgh pour un peu plus de deux saisons, et ce, jusqu’à la conclusion de la dernière campagne. Il a connu sa meilleure année en carrière en 2021-2022, amassant 19 buts et 24 mentions d’aide pour 43 points en 82 rencontres.