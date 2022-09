Des propos révélateurs de Gallagher sur Suzuki

Brendan Gallagher a toujours eu la réputation du bon joueur d’équipe. À 30 ans et à l’aube de sa 11e saison à Montréal, Gallagher aurait pu babouner avec le choix de Nick Suzuki comme capitaine. Mais il était très loin de cette réaction.

Martin St-Louis, Kent Hughes et Jeff Gorton n’ont pas opté pour un capitaine de transition avec un Gallagher ou un Joel Edmundson en attendant d’offrir encore plus d’expérience à Suzuki. Ils ont immédiatement remis la destinée de cette équipe à Suzuki pour remplacer Shea Weber.

«Je ne suis absolument pas déçu, a répliqué Gallagher. Je me considère chanceux d’avoir ce rôle au sein de l’équipe depuis longtemps comme adjoint. La déception n’était pas un sentiment que je ressentais en apprenant la nouvelle. Je suis heureux pour mon ami, Suz. Il mérite cette chance. Je serai là pour l’aider.»

«Suzie est très mature pour un jeune joueur, a enchaîné le numéro 11. Et la chose la plus importante, c’est qu’il a le respect de tous ses coéquipiers à l’intérieur du vestiaire. Il est le battement de cœur de notre équipe. Nous ne pouvons pas être plus heureux pour lui. Je suis content de partager ce moment avec lui.»

Aucune comparaison

S’il pouvait se tourner vers l’homme montagne dans le passé en Weber, Gallagher regardera maintenant du côté de Suzuki pour parler du leadership au sein du groupe. L’ailier droit a toutefois refusé d’y aller de comparaisons entre Weber et Suzuki.

«On n’a pas à le comparer avec les autres capitaines. Webs a porté le «C» longtemps dans la LNH. Nick tracera son propre chemin et il restera lui-même. J’ai confiance qu’il sera un capitaine fort pour cette équipe pour une longue période.»

L’équipe de Nick

Encerclé par près de 20 journalistes pour sa première présence à un tournoi de golf de l’équipe, Kent Hughes a décrit la réaction de Gallagher à l’annonce du choix de l’équipe pour le prochain capitaine.

«Sa réponse a été: “c’est l’équipe de Nick maintenant. Ça ne changera rien pour moi, je vais rester un meneur”», a mentionné le directeur général du Canadien.

Un joueur calme

À l’image de Gallagher, Edmundson avait le sourire dans le visage en parlant de son nouveau capitaine. On dira qu’il n’avait pas trop le choix avec la quantité de caméras devant lui, mais il n’y avait rien d’artificiel dans le choix de ses mots.

«Nick est calme pour son âge et c’est agréable de passer du temps avec lui, a souligné le grand défenseur. Je n’étais pas là à sa première saison, mais depuis mes débuts à Montréal, il joue un rôle de meneur même s’il reste encore un jeune. C’est impressionnant.»

«Il y a plusieurs moments l’an dernier où l’équipe se cherchait au niveau du leadership, a-t-il poursuivi. Il y avait plusieurs blessés en même temps. À mes yeux, la direction de l’équipe a fait le bon choix avec Nick. Marty m’a téléphoné samedi dernier pour m’avertir que l’équipe était pour identifier Nick comme le capitaine au tournoi de golf. Je lui ai répondu que c’était parfait pour moi.»