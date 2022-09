Cowboys : six à huit semaines sans Dak Prescott

Le quart-arrière des Cowboys de Dallas Dak Prescott devrait rater entre six et huit semaines d’activités en raison d’une fracture au pouce droit qui nécessitera une opération.

Après la défaite de 19 à 3 contre les Buccaneers de Tampa Bay, dimanche soir, l’équipe texane a annoncé que son pivot devra passer sous le bistouri.

Prescott a été touché au quatrième quart, quand sa main a heurté le secondeur Shaq Barrett sur une passe. Il s'est ensuite soumis à des radiographies qui ont révélé la gravité de la blessure.

«On m’a dit que c’était beaucoup plus propre qu’elle aurait pu l’être», a indiqué l’athlète de 29 ans à propos de sa fracture, en conférence de presse.

«C'est très décevant, mais des blessures arrivent et on ne peut pas nécessairement les contrôler. C'est juste dommage, a ajouté Prescott. Évidemment, je vais manquer un peu de temps, ne pas être là pour mon équipe et c'est ça qui me fait le plus mal, surtout après le début qu'on vient de connaître. J’aurais voulu pouvoir répondre, mais je n’aurai pas cette opportunité avant plusieurs semaines et c'est malheureux.»

Face aux «Bucs», Prescott a réussi 14 des 29 passes qu’il a tentées pour des gains de 134 verges. Il n’a pas été en mesure de trouver la zone payante et il a été victime d’une interception.

C’est Cooper Rush qui a pris sa place derrière le centre pour la fin de la partie. Celui-ci devrait être le partant des Cowboys en attendant le retour en santé de Prescott. Le rouquin compte un départ en carrière dans la NFL, soit un gain 20 à 16 sur les Vikings du Minnesota l’an dernier.

Le club de Dallas renouera avec l’action dimanche prochain, quand les Bengals de Cincinnati seront de passage au AT&T Stadium.