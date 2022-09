Coupe Davis: Auger-Aliassime a hâte d’affronter Alcaraz

Félix Auger-Aliassime est excité à l’idée de se mesurer au plus récent champion des Internationaux des États-Unis, l’Espagnol Carlos Alcaraz, dans le cadre de la Finale de la Coupe Davis.

La tête d’affiche de la formation canadienne et ses coéquipiers font partie du Groupe B de la compétition avec l’Espagne, la Serbie et la Corée du Sud. Cette étape du prestigieux tournoi se déroulera de mercredi à dimanche. L’unifolié a rendez-vous avec Alcaraz et les Espagnoles ce vendredi, à Valence. Vous pourrez voir toute l'action à TVA Sports 2 à compter de 10h.

«Sa victoire était historique et incroyable. Il sera présent pour de nombreuses années. Je pense que nous serons en compétition dans de nombreux tournois», a affirmé Auger-Aliassime lundi, en conférence de presse, en parlant du nouveau numéro 1 mondial.

«Le Canada et l’Espagne ont un historique, puisqu’ils se sont affrontés en finale il y a quelques années, a ajouté le Québécois. Ce sera un gros défi pour moi de voir où en est mon niveau de jeu lorsque j’affronterai Carlos. Je vais me battre avec tout ce que j’ai.»

Heureux d’y être

«FAA» a décidé de se joindre à l’équipe canadienne après son élimination rapide au deuxième tour des Internationaux des États-Unis. L’athlète de 22 ans remplace donc Liam Draxl et Cleeve Harper aux côtés de ses compatriotes Alexis Galarneau, Vasek Pospisil et Gabriel Diallo.

«Je suis heureux d’être ici, d’avoir fait le voyage, d’être avec mes coéquipiers et d’essayer de passer cette étape, en plus d’être de cette compétition jusqu’à la fin de la saison», a déclaré Auger-Aliassime.

«Je veux me mener mon équipe à la victoire et j’accepte ce défi.»

Le 13e joueur sur l’échiquier mondial en sera à sa quatrième participation à la Coupe Davis. Le Montréalais avait notamment pris part à son premier match en 2019 contre la Slovaquie lors d’une épreuve de qualification, battant Norbert Gombos dans l’affrontement décisif pour permettre au Canada de se qualifier pour les Finales.

Une première pour Diallo

De son côté, il s’agira de la première fois que le Québécois Gabriel Diallo aura l’honneur de représenter son pays dans le cadre de la Coupe Davis.

Le tennisman de 20 ans disputera prochainement sa dernière campagne avec les Wildcats de l’Université du Kentucky, dans la NCAA. Cet été, il s’est fait connaître des amateurs canadiens en participant à plusieurs tournois professionnels au pays.

Diallo a créé une surprise aux qualifications de l’Omnium Banque Nationale en battant l’Australien James Duckworth, alors 62e joueur mondial. Le Montréalais a ensuite remporté son premier titre du Circuit Challenger en triomphant aux Championnats Banque Nationale de Granby.

- Les affrontements du Canada contre l’Espagne, la Serbie et la Corée du Sud seront présentés sur les ondes de TVA Sports. Rappelons que seulement les deux premiers pays au classement de chacun des quatre groupes passeront à la prochaine et ultime étape de la Finale de la Coupe Davis. Celle-ci se déroulera du 21 au 27 novembre prochain, à Malaga, en Espagne.