Cole Caufield plus imposant

L'attaquant des Canadiens de Montréal Cole Caufield a profité de son long été pour ajouter un peu de muscles à sa charpente.

C'est ce que Caufield a révélé, lundi, en marge du tournoi de golf de l'équipe au profit de la Fondation des Canadiens pour l'enfance au club de golf Laval-sur-le-Lac.

«C'était un long été, a souligné Caufield lors d'une mêlée de presse. J'ai pu travailler sur mon corps sur une plus longue période de temps, avec un mois et demi de plus que l'année précédente. Je me sens bien. [...] J'ai gagné 5 lb au cours de l'été.»

Caufield a aussi très bien accueilli la nomination de Nick Suzuki à titre de nouveau capitaine de l'équipe.

«Je suis très excité pour lui, c'est mérité, a-t-il indiqué en entrevue avec le journaliste de la chaîne TVA Sports Renaud Lavoie. Nous sommes chanceux d'avoir une personne comme lui. [...] La manière qu'il se comporte, les choses qu'il fait sur la patinoire et est bon dans le vestiaire. Il n'est jamais trop haut ni trop bas. Il est le gars parfait pour ça.»

