CH : une reconstruction déjà terminée?

«La reconstruction, c’était l’année passée. On est prêt à faire le prochain pas» : ces mots de Joel Edmundson représentent bien l’état d’esprit qui régnait au sein des troupes, lundi à Laval, dans le cadre du tournoi de golf annuel du Canadien de Montréal.

Ce discours peut surprendre, le Tricolore ayant effectivement terminé au dernier rang du classement de la Ligue nationale de hockey (LNH) en vertu d’une fiche de 22-49-11 la saison dernière. De nombreux vétérans sont partis ou blessés à long terme, et plusieurs recrues auront l’occasion de gagner une place au camp d’entraînement.

L’objectif demeure malgré tout les séries éliminatoires, du moins chez les joueurs.

Patience

Le propriétaire du CH, Geoff Molson, refuse toutefois de précipiter les choses. Pour lui, l’important est de mettre une équipe aspirante à la coupe Stanley au terme du processus, peu importe le temps que ça prendra.

«Nous avons subi de nombreux changements depuis que j’ai embauché Jeff Gorton, a dit Molson. Je crois que le rafraîchissement, la reconstruction – appelez ça comme vous voulez – sera fait solidement.»

«Il faut prendre le temps nécessaire pour avoir une équipe gagnante à long terme, alors je ne suis pas pressé du tout.»

Le son de cloche était semblable du côté du directeur général Kent Hughes. «Chaque match qu’on joue, l’objectif est de gagner. Mais ce ne sera pas au sacrifice du développement de notre équipe et de nos joueurs», a-t-il expliqué.

L’instructeur-chef Martin St-Louis, lui, se concentre bien évidemment sur le camp d’entraînement. Il est important, à ses yeux, de maximiser la préparation dès maintenant.

«Je ne commencerai pas à mettre des objectifs. Je veux qu’on se prépare pour le camp d’entraînement. On se concentre sur le conditionnement physique pour le moment, a-t-il lancé. Je pense qu’on a une équipe capable de compétitionner dans cette ligue-là. On doit trouver la manière de jouer en équipe et de faire un pas à la fois.»

«Je ne sais pas si on est en reconstruction ou pas. C’est un nouveau début pour l’organisation et on va attaquer les choses une journée à la fois. On aura un meilleure opinion dans deux mois.»