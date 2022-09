Un ancien lanceur devenu policier meurt sur la route

L’ancien lanceur du baseball majeur devenu policier Anthony Varvaro est décédé dimanche dans un accident de la route alors qu’il se rendait à un événement commémoratif du 11 septembre.

Varvaro travaillait pour l’Autorité portuaire de New York et du New Jersey depuis 2016 lorsqu’il a décidé de laisser tomber le baseball. Il évoluait alors au niveau AAA dans l’organisation des Red Sox de Boston.

Il a également porté les couleurs Mariners de Seattle et des Braves d’Atlanta, de 2010 à 2015, montrant une fiche de 7-9 et une moyenne de points mérités de 3,23.

«Nos pensées et nos prières accompagnent sa famille et ses collègues», ont réagi les Braves dans un message partagé sur les médias sociaux.