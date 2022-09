Les Capitales passent en finale

Les Capitales de Québec seront de la finale de la Ligue Frontière de baseball!

C’est grâce à une victoire de 5 à 1 contre les Titans d’Ottawa dans le troisième et ultime match de cette courte série que la formation de Québec s’est qualifiée pour le grand rendez-vous, dimanche soir, au Stade Canac.

Le club de Québec, qui vise un premier championnat dans la Ligue Frontière après avoir été couronnés sept fois dans le passé dans la Ligue Can-Am (2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2017), devrait renouer avec l’action dès mercredi. Leurs adversaires seront les gagnants de l’autre demi-finale opposant les Boomers de Schaumburg aux Wild Things de Washington.

En ce dimanche soir, devant 2479 spectateurs, le Québécois Jonathan Lacroix s’est notamment démarqué pour les Capitales. Il a d’abord ouvert le pointage, en début de quatrième manche, avec un solide double. Ruben Castro, qui avait été atteint par le lanceur, a décampé depuis le premier coussin pour atteindre le marbre.

Lacroix en a rajouté, en fin de sixième, avec un simple d’un point, amorçant alors une poussée offensive. Les Capitales ont alors marqué trois fois. Toutes les manières semblaient bonnes pour ajouter à l’avance : Kyle Crowl a profité d’une balle passée, puis Yordan Manduley a réussi un ballon sacrifice pour faire marquer Castro. Ce dernier scénario s’est répété en fin de huitième manche.

En plus de ses trois points comptés, Castro a atteint les sentiers à quatre reprises en autant d’occasions dans cette partie, réussissant également un but volé.

Un mauvais pari

De toute vraisemblance, le gérant des Titans Bobby Brown a perdu son pari en décidant d’amener son as lanceur Zac Westcott à titre de releveur. Habituellement employé comme partant, Westcott n’avait eu droit qu’à trois jours de repos après avoir lancé pendant sept manches et deux tiers, mercredi, dans le match éliminatoire remporté contre les Boulders de New York. Appelé à succéder à Chris Burica, Westcott a donné trois points, dont deux mérités, retirant seulement deux adversaires durant son passage sur la butte.

Carlos Sano était par ailleurs le partant pour les Capitales, dimanche. En cinq manches et un tiers de travail, il n’a alloué aucun point, malgré trois coups sûrs et six buts sur balles. Les Titans ont manqué d’opportunisme en début de match, affichant un dossier de 0 en 8 avec des coureurs en position de marquer lors des quatre premières manches.

Les Capitales ont gagné leurs deux matchs à domicile, samedi et dimanche, après avoir perdu la rencontre initiale de la série présentée vendredi à Ottawa. Rappelons que la partie de samedi avait été particulièrement fertile en émotions quand les représentants de la Vieille Capitale l’ont emporté 4 à 3 en 11e manche.