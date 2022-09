Bientôt une deuxième retraite pour Tom Brady?

C’est reparti : les spéculations quant à la suite de la carrière du quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay Tom Brady reprennent, et tout indique qu’il accrochera ses crampons pour de bon au terme de la campagne.

C’est du moins ce qu’a rapporté le journaliste de la chaîne NFL Network Ian Rapoport, dimanche matin.

Âgé de 45 ans, Brady avait déjà annoncé sa retraite après la saison 2021. Or, il a changé d’idée, s’engageant pour une campagne supplémentaire avec le club de la Floride.

Détenteur de six bagues du Super Bowl avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et d’une autre avec les Buccaneers, Brady a démontré en 2021 qu’il n’avait pas ralenti. Complétant 67,5 % de ses passes pour 5316 verges et 43 touchés, il a terminé au deuxième rang au scrutin pour le titre de joueur par excellence du circuit. Il a été invité au Pro Bowl pour une 15 fois.

Les Bucs devaient affronter les Cowboys de Dallas, dimanche en fin de soirée, à Arlington.