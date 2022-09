Albert Pujols continue d’écrire sa légende

En frappant son 696e coup de circuit en carrière samedi, le joueur de premier but des Cardinals de St. Louis Albert Pujols a rejoint Alex Rodriguez au quatrième rang de l’histoire du baseball majeur à ce chapitre.

Le vétéran de 42 ans a expulsé la balle à 418 pieds du marbre pendant la sixième manche d’une victoire de 7 à 5 des «Cards» sur les Pirates de Pittsburgh. Son coup de canon avait permis aux siens de niveler le pointage 3 à 3.

«Je me fiche de qui j’ai rejoint, a déclaré Pujols en conférence de presse après le duel. L’important, c’était d’égaler [la marque] pour l’équipe et de nous donner une chance de remporter la victoire. C’était assez spécial.»

«Je crois savoir où je me situe dans l’histoire de notre sport, a-t-il ajouté. Toutefois, je ne pouvais pas m’imaginer ça il y a 21 ans, quand j’ai percé la formation de l’équipe pour la première fois.»

Pujols effectue un retour chez les Cardinals en 2022, après avoir passé les 10 dernières saisons dans les uniformes des Angels (2012 à 2021) et des Dodgers (2021) de Los Angeles. Il avait disputé ses 11 premières campagnes dans les ligues majeures avec le club de St. Louis, y remportant d’ailleurs deux fois la Série mondiale.

Le Dominicain a déjà annoncé qu’il prendrait sa retraite aux termes de la présente saison. En avant de lui et de Rodriguez sur la liste des plus prolifiques frappeurs de coups de circuit, il y a Barry Bonds (762), Henry Aaron (755) et Babe Ruth (714).