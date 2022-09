Les Yankees ne se laissent pas faire

Battus la veille, les Yankees de New York ont montré aux Rays de Tampa Bay qu’ils ne seraient finalement pas une proie si facile, samedi au Yankee Stadium, en l’emportant 10 à 3 lors du deuxième duel de leur série.

Les favoris de la foule n’ont d’ailleurs pas perdu de temps avant de faire part de leurs intentions, eux qui ont marqué six points dès l’assaut initial.

Gleyber Torres, Miguel Andujar et Aaron Judge ont tous réussi un simple d’un point, tandis qu’Oswaldo Cabrera a aussi atteint le premier coussin avec un coup sûr, produisant toutefois deux points. Kyle Higashioka a inscrit l’autre point des siens en première manche, sur un optionnel.

Le lanceur partant des Rays, Corey Kluber (10-8), a été la grande victime de ce festival offensif. L’athlète de 36 ans a vu sa journée se terminer après avoir enregistré seulement deux retraits, lui qui a donné les six premiers points adverses sur huit coups sûrs.

Le reste de la rencontre a été à sens unique pour les Yankees, alors que Josh Donaldson et Giancarlo Stanton, entre autres, ont accru l’avance des leurs avec une longue balle en solo chacun, respectivement en deuxième et huitième manches.

Sur la butte pour les vainqueurs, Jameson Taillon (13-4) a pleinement profité du coussin offert par ses coéquipiers, lui qui a opéré pendant sept manches et un tiers. Il est celui qui a permis les trois points des visiteurs, sur six frappes en lieu sûr et un but sur balles. Il a aussi fait mordre la poussière à huit adversaires.

Les deux équipes complèteront cette série de trois matchs, particulièrement importante pour la course au premier rang dans la section Est de l’Américaine, dimanche.