Les Capitales dans l'obscurité

Ils étaient 4297 spectateurs présents au Stade Canac, samedi soir, pour encourager les Capitales de Québec, qui risquaient l’élimination.

Au moment d’écrire ces lignes, le pointage était de 3 à 3 en début de huitième manche quand une panne d’électricité est survenue.

Un incendie dans le secteur de Limoilou a causé la noirceur. Contraste certain avec l’ambiance des séries qui régnait précédemment dans le stade.

Advenant une défaite face aux Titans d’Ottawa, les Capitales devaient tomber en vacances. Ottawa avait remporté le premier match de la courte série 2 de 3, vendredi.

L’histoire du match

À propos du déroulement de la rencontre, le partant des Capitales Codie Paiva avait déjà 61 lancers au compteur après les deux premiers tours au bâton des Titans. Son total était de 118 quand il a quitté la rencontre après cinq manches et un tiers de travail.

Le sort des Capitales devait ainsi reposer, en grande partie, sur les épaules des releveurs de l’équipe, dont Frank Moscatiello, sur la butte au moment où les lumières se sont éteintes.

Paiva a permis trois points, tous mérités, à la suite de neuf coups sûrs et un but sur balles durant sa présence au monticule. AJ Wright et Jake Sanford ont chacun frappé la longue balle à ses dépens.

Circuit de Pompey

Tristan Pompey a offert un premier grand moment de réjouissance à la foule du Stade Canac, en fin de deuxième manche, en frappant un circuit de deux points. Pompey a toutefois dû quitter la rencontre, en début de sixième manche, après avoir tenté un plongeon en défensive.

Blessé sur la séquence, le voltigeur de gauche, un peu trop audacieux, a permis au frappeur Tyrus Greene d’atteindre le troisième but, bien malgré lui. Il était possible de croire, à un certain moment, à un circuit à l’intérieur du terrain... Greene est finalement parvenu à croiser le marbre à la suite d’un double de son coéquipier Wright. Les Titans créaient alors l’égalité 3 à 3.

Le Québécois Jonathan Lacroix a aussi produit un point pour les Capitales dans ce match, avec un simple opportun au champ centre, en quatrième manche.

-L’autre demi-finale opposant les Boomers de Schaumburg aux Wild Things de Washington profitait d’une pause, samedi. Les Boomers mènent 1-0 dans cette autre série 2 de 3.