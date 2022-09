EN DIRECT: Rouge et Or - Carabins

Il y a du football universitaire à TVA Sports en ce samedi après-midi.

Nous vous présentons en ce moment la première confrontation de la saison entre les éternels rivaux que sont le Rouge et Or de l’Université Laval et les Carabins de l’Université de Montréal en direct du Complexe sportif Claude-Robillard.

Les Bleus ont balayé les Rouges pour la première fois de leur histoire l’an dernier. Deux victoires en saison régulière et un premier titre de la Coupe Dunsmore à domicile ont permis aux Carabins d’atteindre le carré d’as au niveau national. En fait, ils ont gagné cinq des six plus récents affrontements.

Jusqu’à maintenant cette saison, les représentants de Québec sont invaincus en deux matchs. Ils ont battu successivement le Vert & Or de Sherbrooke 27-3 et les Redbirds de McGill 37-20.

Les Carabins, eux, ont remporté leur seule rencontre, par la marque de 26-18 contre les Stingers de Concordia.