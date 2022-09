Des gaffes à répétition pour Aaron Hicks

Le voltigeur des Yankees de New York Aaron Hicks n’était visiblement pas dans son assiette vendredi soir, lui qui a commis deux erreurs coûteuses dans le match contre les Rays de Tampa Bay, avant de quitter le terrain sous les huées.

La quatrième manche fut particulièrement ardue pour le vétéran de 32 ans. Hicks a échappé une balle frappée par Wander Franco, qui est tombée tout juste en jeu du côté du champ gauche. Ji-Man Choi a croisé la plaque et pendant que le joueur des Yankees s’apitoyait sur son sort, Yandy Diaz a aussi complété son tour de sentiers.

Le frappeur suivant, Randy Arozarena, a aussi cogné une balle solidement vers Hicks. Ce dernier a tenté un geste maladroit pour capter l’objet au-dessus de sa tête, mais sans succès.

Ces erreurs ont été déterminantes puisque les Rays l’ont emporté 4 à 2.

Le Californien est sorti du terrain sous les protestations de la foule, qui s’est mise à scander le nom de Joey Gallo, un voltigeur qui est passé des Yankees aux Dodgers de Los Angeles pendant la saison.

Le gérant Aaron Boone a décidé d’envoyer Hicks aux douches avant le début de la cinquième manche, lui préférant Estevan Florial dans le champ.

«J’ai eu l’impression que je devais le sortir de là à ce moment», a laissé savoir Boone au MLB.com après la rencontre.

En plus de ses difficultés en défense, Hicks ne montre qu’une moyenne au bâton de ,211 cette saison, avec six longues balles et 36 points produits.