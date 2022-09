Charles Leclerc s'élancera premier au GP d'Italie

Le Monégasque Charles Leclerc offre la position de tête à Ferrari en vue du Grand Prix d'Italie.

Il a devancé le Britannique George Russell (Mercedes) aux qualifications, samedi, sur le circuit de Monza.

«Je savais que je devais faire le tour parfait et j'ai réussi, le ressenti dans la voiture est incroyable», a commenté Leclerc, qui «espère ramener la victoire à la maison», comme en 2019.

Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), leader du championnat du monde, a signé le deuxième temps, mais il ne partira que 7e, pénalisé pour un changement de moteur au-delà du quota autorisé par saison.

«J'ai juste besoin de me libérer des voitures entre nous assez rapidement, et ensuite nous avons toujours une bonne chance de l'emporter», a déclaré Verstappen.

Stroll jamais dans le coup

De son côté, le Québécois Lance Stroll (Aston Martin) s'est classé 18e sur 20.

Les trois séances d’essais libres ne semblaient pas très prometteuses pour le Québécois et son équipe et cela s’est traduit dans le résultat décevant des qualifications. Stroll n’a pu faire mieux qu’un temps de 1 min 22,748 s, tout juste derrière son coéquipier Sebastian Vettel (17e; 1 :22,636).

Stroll gagne toutefois quelques positions sur la grille de départ en raison des pénalités. Yuki Tsunoda (Alpha Tauri), Lewis Hamilton (Mercedes) et Carlos Sainz fils (Ferrari) partiront du fond de la grille, et Kevin Magnussen (Haas), Mick Schumacher (Haas) et Valtteri Bottas (Alfa Romeo) ont quant à eux écopé de punitions de 15 places. Le Montréalais partira ainsi 12e.

Le Néerlandais Nyck de Vries (13e temps) a remplacé Alex Albon, atteint d’une appendicite, chez Williams. Le pilote de 27 ans a dominé son nouveau coéquipier, le Canadien Nicholas Latifi (16e), et partira huitième à la course de dimanche.

Classement des qualifs:

1. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:20.161

2. Max Verstappen (NED/Red Bull) 1:20.306

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Ferrari) 1:20.429

4. Sergio Pérez (MEX/Red Bull) 1:21.206

5. Lewis Hamilton (GBR/Mercedes) 1:21.524

6. George Russell (GBR/Mercedes) 1:21.542

7. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) 1:21.584

8. Daniel Ricciardo (AUS/McLaren-Mercedes) 1:21.925

9. Pierre Gasly (FRA/AlphaTauri-Red Bull) 1:22.648

10. Fernando Alonso (ESP/Alpine-Renault) pas de temps

11. Esteban Ocon (FRA/Alpine-Renault)

12. Valtteri Bottas (FIN/Alfa Romeo)

13. Nyck de Vries (NED/Williams-Mercedes)

14. Zhou Guanyu (CHN/Alfa Romeo)

15. Yuki Tsunoda (JPN/AlphaTauri-Red Bull)

16. Nicholas Latifi (CAN/Williams-Mercedes)

17. Sebastian Vettel (GER/Aston Martin-Mercedes)

18. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes)

19. Kevin Magnussen (DEN/Haas-Ferrari)

20. Mick Schumacher (GER/Haas-Ferrari)