Paris sportifs: cinq offres à essayer pour la première semaine

La première semaine d’activités de la NFL en est toujours une ambiguë, puisqu’il n’y a aucune tendance encore établie pour faire adéquatement l’état de la situation. Néanmoins, des paris intéressants s’offrent aux plus farouches parieurs.

Voici cinq paris à essayer sur Mise-o-jeu + en vue du premier dimanche de la campagne 2022 du circuit Goodell.

-Victoire des Panthers contre les Browns (1,86)

Le quart-arrière des Panthers de la Caroline Baker Mayfield n’a pas digéré le fait d’être transigé par les Browns de Cleveland durant la saison morte. Le pivot semble n’avoir qu’une idée en tête pour ce premier : se venger. D’ailleurs, il a été particulièrement vulgaire pour dire qu’il souhaitait humilier son ancienne équipe. Pour leur part, les Browns pourraient trouver le temps long en 2022, eux qui devront se débrouiller pendant 11 matchs sans le quart-arrière Deshaun Watson, acquis à gros prix durant la saison morte. Celui-ci a été suspendu en raison d’un dossier qui a longuement fait parler de lui dans les derniers mois, à propos d’allégations d’inconduites sexuelles.

-Victoire des Dolphins contre les Patriots (1,54)

Historiquement, les Patriots de la Nouvelle-Angleterre ont rarement été bons lorsqu’ils étaient de passage au Hard Rock Stadium. Dans les neuf derniers duels entre les Dolphins de Miami et les «Pats» en Floride, les favoris de la foule l’ont emporté à neuf reprises. De plus, les visiteurs ont perdu leur coordonnateur à l’attaque Josh McDaniels, laissant planer le doute sur leur capacité offensive en 2022.

-Victoire des Saints par au moins six points contre les Falcons (1,90)

Les Falcons d’Atlanta ont tourné une page de leur histoire en transigeant le quart-arrière Matt Ryan et une longue reconstruction est à prévoir dans une section qui ne pardonne pas. Pour leur part, les Saints de La Nouvelle-Orléans ont tous les éléments en place pour retourner en éliminatoires. Ils ne pourront pas se permettre de trébucher ainsi en partant pour parvenir à leurs fins. Les Saints ont aussi l’habitude d’avoir du succès à Atlanta, eux qui y ont triomphé lors de chacun de leurs quatre derniers voyages.

-Plus de 53,5 points entre les Cardinals et les Chiefs (1,90)

Deux des équipes les plus dynamiques offensivement croisent le fer en cette première semaine d’activités. Le duel opposant les Cardinals de l’Arizona et les Chiefs de Kansas City devraient donc laisser place à plusieurs feux d’artifice, surpassant le total des 53,5 points prévu pour leur duel. Les quarts-arrière Patrick Mahomes et Kyler Murray seront particulièrement à surveiller.

-Victoire des Buccaneers par au moins trois points contre les Cowboys (1,90)

Les Buccaneers de Tampa Bay ont tout fait durant la saison morte pour donner une autre chance de gagner une bague du Super Bowl à Tom Brady. Le pivot de 45 ans fait face à un premier défi relativement difficile en 2022, mais il a excellé tout au long de sa carrière contre la formation texane, remportant l’ensemble de ses six matchs contre elle, dont celui de 2021.