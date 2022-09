Milos Raonic s’engage dans le développement du tennis au pays

À défaut de disputer des matchs sur le circuit de l’ATP, le Canadien Milos Raonic demeure bien visible dans son sport au pays, car il est devenu un actionnaire d’une entreprise gérant des clubs de tennis communautaires, a-t-on annoncé vendredi.

L’ancien numéro 3 mondial s’est ainsi joint au groupe Tennis Clubs of Canada, dirigé par Terry Redvers. Cette entité est surtout présente en Ontario, où elle a huit clubs sous son égide. D’autres devraient s’ajouter ailleurs au Canada prochainement.

«Quand j’avais 9 ans, Terry a été très généreux en me permettant de jouer sans payer les tarifs horaires. Mes parents n’auraient pas pu me permettre de jouer si souvent sans cette aide. C’est ce qui m’a permis de devenir qui je suis aujourd’hui», a mentionné Raonic dans un communiqué de Tennis Canada.

«Ce qu’ils veulent faire m’interpelle. Je connais l’état de délabrement des terrains extérieurs en raison des conditions climatiques difficiles. Il faut donner aux Canadiens la possibilité de jouer toute l’année dans des installations de proximité et à un coût raisonnable», a ajouté celui ayant participé à la rénovation de deux terrains à son ancien club.

Budget supérieur à 5 millions $

L’entreprise développe des projets de partenariats qui s’inscrivent dans les intentions du Programme de courts de tennis couverts de Tennis Canada. Ce programme s’est donné comme cible de participer à la construction ou à la rénovation de 160 terrains recouverts de bulles. L’organisme bénéficie d’un budget de 5,6 millions $ et accorde des subventions pouvant aller jusqu’à 200 000 $ à des clubs qui présentent des demandes.

«C’est formidable que Milos contribue au développement du tennis de masse au Canada grâce à ses prouesses sur le terrain et en dehors, a affirmé Michael Downey, président et chef de la direction de Tennis Canada. Le fait que Milos plaide en faveur d’un plus grand nombre de terrains intérieurs devrait inciter les municipalités de tout le Canada à investir dans la santé et le bien-être de leurs citoyens par le biais de terrains de tennis intérieurs abordables.»

Ennuyé par les blessures avant de se retrouver hors des courts de tennis, Raonic est déclaré inactif par l’ATP. Il n’a pas disputé de match officiel au sein du circuit depuis la fin juillet 2021, au tournoi d’Atlanta. L’an passé, il a conservé une fiche de 7-5.