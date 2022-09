Mbilli triomphe au Casino

Christian Mbilli voulait être patient dans le ring. Il n’en a pas eu besoin. Il a vaincu l’Américain DeAndre Ware au deuxième round par K.-O, vendredi soir au Casino de Montréal.

Déjà détenteur de la ceinture Continentale des Amériques du World Boxing Council (WBC) des super-moyens, il a ajouté le titre International de la World Boxing Association (WBA). Le Français est malgré tout satisfait de sa performance, sa première sur les ondes de la chaîne américaine ESPN.

Mbilli (22-0, 20 K.-O.) estime pourtant avoir fait preuve de patience, mais une vilaine coupure à l’arcade sourcilière l’a forcé à précipiter les choses un peu plus. Ware (15-4-2, 9 K.-O.) n’avait simplement aucune réponse à ses coups à partir de ce moment.

«Pendant le premier round, j’ai déjà eu plusieurs opportunités de raccourcir le combat. J’ai été un peu plus patient pour voir comment ça allait se passer. J’ai laissé glisser le premier, mais au deuxième, avec la coupure, autant aller dans les brèches, et je lui ai infligé le K.-O.»

«J’ai bien écouté les consignes, je suis vraiment content de mon combat, a fait valoir le protégé d’Eye of the Tiger Management (EOTTM). Mais je suis ce que je suis : démolisseur. Je réfléchissais à ça tout à l’heure. À force d’abroger les combats, on va appeler ça la taxe de bienvenue!»

Mbilli poursuit ainsi sa progression, lui qui souhaite obtenir un combat de championnat du monde en 2023. Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il s’est sûrement fait des partisans au sud de la frontière.