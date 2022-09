Les Capitales font déjà face à l’élimination

Champions de leur division en saison régulière, les Capitales de Québec font face à l’élimination après une seule partie des séries.

Ainsi vont les choses dans la Ligue frontière de baseball : les Capitales ayant perdu par le pointage de 3 à 0 lors du premier match d’une confrontation 2 de 3 contre les Titans, vendredi soir au parc RCGT, à Ottawa.

Le lanceur québécois Miguel Cienfuegos n’a pas trop mal fait pour les Capitales, mais son vis-à-vis Tyler Jandron a été encore meilleur dans cette soirée disputée devant une foule annoncée de 3252 spectateurs. L’attaque des Capitales a été limitée à quatre coups sûrs par Jandron dans un match complet de neuf manches.

«On n’a rien généré offensivement, a commenté le gérant Patrick Scalabrini, au terme du match. Ceci étant dit, leur lanceur a été excellent. Il faut aussi lui donner du crédit.»

«Leur lanceur était phénoménal, a témoigné David Glaude. Il contrôlait ses trois lancers, sa balle rapide à deux coutures, son changement de vitesse et sa glissante. Ç’a été dur pour nous au bâton parce qu’il a été vraiment bon.»

La bonne nouvelle pour les Capitales? La série se transporte au Stade Canac, à Québec, pour le deuxième match, ce samedi, et potentiellement pour la rencontre ultime, dimanche.

«On a joué toute l’année pour avoir l’avantage du terrain, on s’en va à la maison et ça va se décider à la maison», a tranché Scalabrini.

«Les gars [de notre équipe] ont le sourire quand il y a de l’ambiance au stade à Québec, a aussi convenu le gérant, souhaitant un fort appui des partisans pour la suite de la série. On le sent chez l’adversaire quand les spectateurs se mettent à cogner les bancs et à hurler. Ça devient intimidant et ç’a un impact indéniable.»

Ayant terminé la saison avec 62 victoires en 96 matchs, les Capitales ont présenté une fiche de 38-13 à domicile.

L’histoire d’une seule manche

Dans la partie de vendredi soir, les Titans ont porté un dur coup dès la fin de la deuxième manche en inscrivant trois points. La formation ottavienne a ouvert la marque à la suite d’un double de Kai Moody. Avec aucun retrait au tableau, il a alors poussé son coéquipier Jacob Sanford au marbre.

Les Titans ont poursuivi avec deux autres points durant ce même tour au bâton sur un simple de Liam McArthur. Sur la séquence, Cienfuegos a hésité à tenter un jeu défensif difficile pour lui. Or, la balle a fini par percer l’avant-champ. Une erreur du receveur Jeffry Parra, en tentant un relais au deuxième but, avait précédé la séquence. Cienfuegos a finalement alloué trois points, dont deux mérités, en six manches de travail. Scalabrini l’a remplacé alors qu’il avait effectué 113 lancers.

Le releveur Samuel Adames, qui se remet d’une blessure, a notamment vu de l’action en huitième manche, blanchissant l’adversaire tout en retirant au bâton deux des quatre frappeurs qu’il a affrontés. Ainsi, il ne serait pas surprenant de le revoir plus tard dans cette courte série. Inutilisés vendredi, Franklin Parra et Frank Moscatiello seront disponibles, au besoin, selon le rendement du partant des Capitales Codie Paiva au deuxième match.

- Un moment de silence a été observé avant le début du match de vendredi soir, à Ottawa, afin d’honorer la mémoire de la reine Elizabeth II, décédée la veille.