Lance Stroll a du boulot à abattre

Le Québécois Lance Stroll s’est contenté du 15e rang aux premiers essais libres tenus vendredi sur le circuit de Monza en prévision du Grand Prix de Formule 1 d’Italie.

Le porte-couleurs de l’écurie Aston Martin a remis un temps de 1 min 23,688 s, tandis que le plus rapide fut Charles Leclerc (Ferrari). Le Monégasque a roulé en 1:22,410, comparativement à 1:22,487 pour son coéquipier Carlos Sainz fils. Le meneur au classement des pilotes, Max Verstappen (Red Bull), a pour sa part a pris le cinquième échelon en 1:22,840.

Ayant remplacé Sebastian Vettel au volant de l’autre voiture Aston Martin pour la première session de la fin de semaine, Nyck de Vries a fini à l’avant-dernier rang en 1:24,731.

La deuxième séance d’essais libres se déroulera plus tard en journée, tandis que la troisième et les qualifications sont prévues samedi. La course se tiendra dimanche.