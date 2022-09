Réconciliation avec les partisans: la plus grande fierté d’Olivier Renard

Aux yeux du directeur sportif du CF Montréal Olivier Renard, aucune réussite n'a plus d’importance que la réconciliation avec les partisans du club. Lors du traditionnel segment Dans l’œil du Renard, diffusé lors de l’avant-match du match du CF Montréal à TVA Sports, le Belge a envoyé de l’amour aux supporters montréalais.

« Ma plus grande fierté c’est ce qui se passe ce soir: les salles combles. Ce n’est pas les joueurs, ce n’est pas les entraineurs, c’est vraiment notre situation actuelle avec les partisans. Je crois qu’on a réussi à regagner la confiance des partisans et le but c’est de continuer.»

Waterman à la Coupe du monde?

Pour Olivier Renard, la présence du défenseur central canadien du CF Montréal, Joel Waterman, c’est quelque chose d’envisageable. « Il a déjà les automatismes avec Alistair Johnston et Kamal Miller. À ce niveau, je crois que ça peut être quelque chose de très bien pour le Canada, mais ce n’est pas à moi de décider. Je crois que ses prestations peuvent suffire à faire partie de l’équipe canadienne »

Offor déjà vendu dès janvier?

Acquis du Fire de Chicago cet été, le Nigérian de 22 ans, Chinonso Offor a été prêté cette semaine au SV Zulte Waregem, un club de première division belge. Lors de son court passage à Montréal, n’a pas eu la chance de jouer en raison d’une congestion au poste d’attaquant.

« C’est un club belge que je connais bien. Je connais également bien l’entraineur et normalement il devrait avoir du temps de jeu. Il y a une option d’achat pour eux qui est très élevée. Si l’option est levée, on aura fait un gain, mais l’objectif c’est qu’il revienne chez nous en janvier», a expliqué Olivier Renard.