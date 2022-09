Deux points et une victoire pour Charles Leblanc

Le Québécois Charles Leblanc a réussi son premier match de plus d’un point produit dans le baseball majeur, contribuant à la victoire des Marlins de 6 à 3 sur les Mets de New York, vendredi soir, à Miami.

L’équipe locale menait 4 à 3 en huitième manche quand Leblanc y est allé de sa troisième longue balle de la campagne. Nick Fortes a aussi pu croiser la plaque, pour ajouter deux points à la fiche du joueur de 26 ans.

Garret Cooper a sorti une balle des limites du terrain dès le premier tour au bâton, ce qui donnait une avance de 2 à 0 aux Marlins. L’équipe n’a plus regardé derrière par la suite, demeurant dans le siège du conducteur jusqu’à la fin.

Pete Alonso a néanmoins réduit l’écart à un seul point en sixième manche avec son 33e circuit. Le releveur Dylan Floro a toutefois fermé la porte aux Mets en neuvième pour signer le quatrième sauvetage de sa saison.

L’artilleur vainqueur a été Edward Cabrera (5-2), lui qui a été retiré de la rencontre après la bombe d’Alonso. Il a permis trois points sur cinq coups sûrs et deux buts sur balles en cinq manches et deux tiers. Du côté de New York, David Peterson (7-4) a ajouté la défaite à sa fiche.

Bo Bichette en rajoute

Déjà auteur de tout un mois de septembre, le joueur d’arrêt-court des Blue Jays de Toronto Bo Bichette en a ajouté avec trois points dans une victoire de 4 à 3 des siens sur les Rangers du Texas, au Globe Life Field.

Le jeune Floridien a fait passer son total de points à 17 en septembre, et ce, en seulement huit manches et 35 présences au bâton. Il a notamment cogné sa 23e longue balle de l’année.

Danny Jensen a brisé l’égalité de 3 à 3 avec un simple payant en neuvième manche. Fidèle à lui-même, Jordan Romano a fermé les livres avec son 32e sauvetage, en accordant un coup sûr et en retirant deux hommes sur des prises à l’assaut ultime.

J.T. Realmuto propulse les Phillies

J.T. Realmuto a produit deux points, dont un à l’aide d’un circuit, menant les Phillies à une victoire de 5 à 3 contre les Nationals de Washington à Philadelphie.

Rhys Hoskins a également expédié une balle dans les gradins lors du quatrième tour au bâton, tout comme Alex Call dans une cause perdante.

Deux simples de Dalton Guthrie ont également contribué à cette victoire. Il a tout d’abord permis à Edmundo Sosa d’ouvrir la marque en troisième manche, puis il a permis à Bryson Stott d’inscrire le point d’assurance au septième engagement.

Noah Syndergaard (9-9) a mérité la victoire, concédant les trois points de l’adversaire. Au total, il a permis neuf coups sûrs. Dans l’autre clan, le partant Patrick Corbin (6-18) a ajouté une défaite de plus à son dossier, ayant permis cinq points et 12 frappes en lieu sûr.