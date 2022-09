Casper Ruud passe en finale à New York

Casper Ruud s’est qualifié pour la finale des Internationaux des États-Unis aux dépens de Karen Khachanov, vendredi, à New York.

Le Norvégien a triomphé du Russe en quatre manches de 7-6 (5), 6-2, 5-7 et 6-2.

Casper Ruud completes the road to the #USOpen final.



See you Sunday, @CasperRuud98. pic.twitter.com/GWd8LbHMuk — US Open Tennis (@usopen) September 9, 2022

Ruud a maintenant rendez-vous avec le gagnant de l’autre demi-finale, qui oppose l’Américain Frances Tiafoe à l’Espagnol Carlos Alcaraz.

Le septième joueur mondial participera à la deuxième finale de sa carrière dans un tournoi du Grand Chelem, après avoir été battu par l’Espagnol Rafael Nadal dans le duel ultime à Roland-Garros plus tôt cet été. L’étoile montante de 23 ans pourrait même devenir numéro un mondial avec une défaite d’Alcaraz.

Dans le cas contraire, il faudra attendre leur confrontation en finale pour savoir lequel des deux succédera au Russe Daniil Medvedev sur le trône de l'ATP.

«J'ai encore fait un très bon match, a analysé Ruud. Nous étions très nerveux tous les deux au début, mais c'est normal, il ne faut pas oublier que c'était pour lui comme pour moi le match le plus important de notre carrière. Roland-Garros aurait pu être l'unique finale de ma carrière, mais me revoilà à ce stade et j'en suis très heureux.»

Spécialiste de la terre battue, sur laquelle il a remporté huit de ses neuf titres sur le circuit, dont trois en 2022 (Buenos Aires, Genève, Gstaad), Ruud passe un gros cap sur ciment cette saison.

En avril, il avait été jusqu'en finale au Masters 1000 de Miami. Aisance confirmée au Masters 1000 de Montréal début août, où il atteint le dernier carré.

À New York, il s'est frayé un chemin plutôt tranquille durant la quinzaine, poussé une seule fois en cinq manches par l'Américain Tommy Paul au 3e tour, avant d'élever de plus en plus son jeu aux dépens de l'Italien Matteo Berrettini en quarts, puis face à Khachanov.