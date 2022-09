Valeur des équipes: encore et toujours les Cowboys

Les Cowboys de Dallas dominent le classement du magazine «Forbes» pour une septième année consécutive, avec une valeur de 8 milliards $.

Le média spécialisé a dévoilé son top 50 annuel jeudi et il faut en déduire que la concession texane est en excellente santé financière, car sa valeur a grimpé de 67 % en un an; elle était de 5,7 milliards $ en 2021.

Encore une fois, la NFL se trouve au cœur de la liste prestigieuse, puisque 30 de ses 32 formations en font partie. Les quatre premiers de classe sont d’ailleurs des équipes du circuit Goodell. Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre (6,4 milliards $), les Rams de Los Angeles (6,2 milliards $) et les Giants de New York (6 milliards $) suivent derrière les Cowboys. L’organisation brisant le monopole de la NFL au sein du quintette est celle des richissimes Yankees de New York (MLB), qui se trouvent ex aequo avec les Giants à 6 milliards $. Le baseball majeur compte seulement cinq représentants dans la hiérarchie des 50.

Pour sa part, le Canada est complètement exclu de ce classement, tout comme la Ligue nationale de hockey (LNH) et la Major League Soccer (MLS). Ainsi, le 50e club - Chelsea - a une valeur de 3,1 milliards $. Dans la LNH, les meneurs sont les Rangers de New York et se trouvent à 2 milliards $. Du côté de la MLS, le Los Angeles FC domine avec 860 millions $.

Les 50 organisations de tête représentent 222,7 milliards $ en termes de valeur combinée. Ce total est en hausse de 30 % - la plus importante en cinq ans - comparativement à l’année précédente.

Les concessions sportives professionnelles ayant la plus grande valeur

1-Cowboys de Dallas (NFL), 8 milliards $

2-Patriots de la Nouvelle-Angleterre (NFL), 6,4 milliards $

3-Rams de Los Angeles (NFL), 6,2 milliards $

4-Giants de New York (NFL), 6 milliards $

4-Yankees de New York (MLB), 6 milliards $

6-Knicks de New York (NBA), 5,8 milliards $

6-Bears de Chicago (NFL), 5,8 milliards $

8-Commanders de Washington (NFL), 5,6 milliards $

8-Warriors de Golden State (NBA), 5,6 milliards $

10-Lakers de Los Angeles (NBA), 5,5 milliards $

*Source : magazine «Forbes»