Un nouveau rôle avec les Rangers pour Henrik Lundqvist

L’ancien gardien des Rangers de New York Henrik Lundqvist a été engagé à nouveau par l’organisation afin de tenir un rôle de soutien dans les opérations commerciales, a-t-il été annoncé jeudi.

Par voie de communiqué, la franchise de la Grosse Pomme a indiqué qu’un nouvel emploi a été créé spécialement pour l’homme de 40 ans, qui œuvrera au sein de MSG Sports et de MSG Entertainment, deux filiales de la Madison Square Gardien Company, qui possède les Rangers et les Knicks de New York, dans la NBA.

Lundqvist travaillera ainsi avec la Fondation Garden of Dreams, solidifiera la relation entre les anciens des Blueshirts et l’équipe, et continuera d’être analyste è la télévision au MSG Network, a laissé savoir l’équipe par voie de communiqué.

«Dans la dernière année depuis que j’ai annoncé ma retraite, j’ai eu l’occasion et le plaisir d’explorer différents domaines de l’industrie du sport et du divertissement et j’entends poursuivre sur cette voie. J’ai toujours les Rangers dans mon cœur et le Madison Square Garden est ma maison. Je suis emballé de pouvoir poursuivre ma collaboration avec MSG et les Rangers grâce à ce rôle excitant et accru», a mentionné le Suédois.

L’ancien choix de septième tour des Rangers n’a porté que l’uniforme des Blueshirts au cours de sa carrière de 15 saisons dans la Ligue nationale de hockey. En 2020, il s’était entendu avec les Capitals de Washington, mais les blessures ont mis fin prématurément à sa carrière.

Ses 459 matchs remportés font de lui le gardien le plus victorieux de l’histoire des Rangers. Son célèbre numéro 30 a d’ailleurs été retiré le 28 janvier dernier.