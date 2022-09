Un grand honneur pour Ryan Miller

Cinq visages importants du hockey aux États-Unis feront leur entrée au Temple de la renommée du hockey américain en 2022, dont l’ancien gardien de la Ligue nationale Ryan Miller.

En plus de Miller, les sœurs jumelles Monique et Jocelyne Lamoureux, l’ancien membre de la direction de USA Hockey Jim Johansson et le para-hockeyeur Steve Cash intégreront le Temple lors d’une cérémonie le 30 novembre, à St. Paul, au Minnesota.

«Ces cinq individus ont eu un gros impact positif sur le hockey aux États-Unis, a réagi le président de USA Hockey Mike Trimboli, jeudi, par voie de communiqué. Ils ont tous apporté une contribution sans égal pour le hockey au travers de leurs impressionnantes carrières et l’impact qu’ils laisseront se fera sentir pendant plusieurs années. Nous avons hâte de les honorer en tant que [membres de la] 50e classe de l’histoire du Temple de la renommée des États-Unis.»

Miller est sans contredit le nom le plus connu des cinq, lui qui est le seul à avoir lacé les patins dans la LNH. Il est le portier américain comptant le plus de victoires à son nom, avec 391.

Durant sa carrière de 796 matchs, répartis sur 19 saisons, principalement avec les Sabres de Buffalo, mais aussi avec les Blues de St. Louis, les Canucks de Vancouver et les Ducks d’Anaheim, il a maintenu une fiche de 391-289-88, une moyenne de buts alloués de 2,64 et un taux d’efficacité de ,914.

L’ex-gardien n’a jamais mis la main sur la coupe Stanley, mais il a remporté le trophée Vézina avec les Sabres, en 2009-2010. Sur la scène internationale, il a joué un grand rôle dans la médaille d’argent des États-Unis aux Jeux olympiques de 2010, à Vancouver.