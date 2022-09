Septembre, le mois de Bo Bichette

Oubliez les Vladimir Guerrero fils, George Springer, Teoscar Hernandez ou même Alejandro Kirk de ce monde ; Bo Bichette est l’homme à surveiller au bâton chez les Blue Jays depuis le début du mois de septembre.

Particulièrement inconstant en 2022, le joueur d’arrêt-court semble finalement avoir trouvé la recette secrète lorsqu’il se présente à la plaque. À ses sept derniers matchs, Bichette a cogné 16 coups sûrs et maintenu une excellente moyenne au bâton de ,516. De ses 16 frappes en lieu sûr, cinq ont été expulsées à l’extérieur des limites du terrain, dont trois lors d’un seul et même match, contre les Orioles de Baltimore, lundi. Il a aussi produit 14 points et croisé lui-même la plaque 11 fois.

Questionné sur son approche quand il se présente face à un lanceur, après sa performance de trois longues balles, par le réseau Sportsnet, Bichette n’avait qu’un mot en tête : agressivité.

«Quand j’arrive à la plaque, je ne cherche qu’à frapper», avait admis le principal intéressé.

«Des fois [j’attends pour un lancer précis], mais d’autres fois, c’est une simple question de bien voir la balle et la frapper. Je me sens bien, mais je dois continuer de travailler et rester concentré.»

Ces récents succès seront les bienvenus pour l’athlète de 24 ans, victime d’une baisse de régime en 2022. Même s’il a augmenté sa moyenne au bâton de ,260 à ,275 dans la dernière semaine, cette statistique s’avère être l’une des pires en carrière pour Bichette, qui a l’habitude de naviguer autour de ,300 à ses trois premières campagnes dans le baseball majeur. Il pourrait compléter la campagne avec des statistiques similaires à celles de 2021 s’il maintient ce rythme effréné.

«Nous commençons seulement à voir qui il est réellement, plus il vieillit, a d’abord décrit le voltigeur George Springer au sujet de son jeune coéquipier. Bo est extrêmement talentueux et son éthique de travail est inégalée. Il veut être le meilleur et est toujours prêt à écouter, à apprendre, même quand il échoue. Il possède cette mystérieuse habileté de pouvoir faire quelque chose et te laisser sous le choc.»

Un modèle, même à l’extérieur du terrain

Bichette a été dévoilé comme le joueur sélectionné par les Blue Jays pour le prix Roberto-Clemente, jeudi.

Ce trophée est annuellement remis à un joueur ayant non seulement excellé sur le terrain, en plus d’avoir contribué auprès de sa communauté.

Le membre de la seule formation canadienne du baseball majeur s’implique particulièrement dans son patelin, à St. Petersburg, en Floride, durant la saison morte. Il offre de l’aide hebdomadairement dans un refuge, où il donne des vêtements et de la nourriture aux plus démunis. Le joueur d’arrêt-court a aussi participé à des camps de baseball pour jeunes de la région, parmi ses nombreuses initiatives.