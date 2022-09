Rien ne va plus du côté d’AEW

Cette semaine aux Anti-Pods de la Lutte, Kevin et Pat, en compagnie de leur invité spécial, l’auteur et historien Bertrand Hébert, font une analyse complète de tout ce qui s’est passé à AEW All Out, incluant la conférence de presse de CM Punk, l’altercation qui en a suivi, les suspensions et bien entendu, les matchs comme tels.

De plus, ils passent en revue Clash at the Castle de la WWE, NXT Worlds Collide, le départ temporaire de Pat McAfee et bien plus, dans un épisode qui n’aura jamais été aussi rempli de nouvelles importantes dans l’histoire du balado!