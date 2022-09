Les Nationals arrachent une autre victoire aux Cardinals

Le voltigeur Alex Call a connu le meilleur match de sa jeune carrière dans les majeures en produisant cinq points dans une autre victoire surprise de 11 à 6 des Nationals de Washington sur les Cardinals de St. Louis, jeudi, au Busch Stadium.

Les «Nats» (49-89), qui montrent le pire rendement de la Ligue nationale cette saison, ont partagé les honneurs de leur série de quatre rencontres avec les Cardinals (81-57). Lundi, ils avaient donné le ton en battant les favoris locaux 6 à 0.

Call, qui dispute ses premiers matchs dans le baseball majeur, sait comment se démarquer. Le joueur de 27 ans a produit deux points sur un double en quatrième manche, avant d’assurer la victoire des siens grâce à une longue balle de trois points au neuvième tour au bâton.

Cesar Hernandez a aussi contribué au bon résultat des Nationals avec trois points, à l’instar de Yadier Molina du côté de St. Louis.

Les lanceurs des Cardinals ont été malmenés par 18 coups sûrs. Le partant Adam Wainwright a accordé la moitié d’entre eux, mais la défaite est allée au dossier d’Andre Pallante (6-5). En un tiers de manche, le releveur a accordé le point qui a fait la différence, et deux frappes en lieu sûr.

Venu en relève à Josiah Gray au quatrième assaut, Mason Thompson (1-0) est demeuré parfait pendant une manche et deux tiers et a ainsi enregistré la première victoire de sa saison.

Victoire importante des Brewers

En pleine poursuite aux équipes repêchées dans la Nationale, les Brewers de Milwaukee ont signé un important gain de 2 à 1 face aux Giants de San Francisco, au American Family Field, dans le premier duel d’un programme double.

Les favoris de la foule ont pu assister à une performance de maître du lanceur Corbin Burnes (10-6). En huit manches de travail, il a humilié les frappeurs des visiteurs, passant 14 d’entre eux dans la mitaine. Il a amassé sa 10e victoire de la saison en ne permettant qu’un maigre point sur trois coups sûrs, dont le double productif de Mike Yastrzemski.

L’artilleur Devin Williams a complété le travail de son coéquipier, signant son 11e sauvetage de la saison.

Offensivement, les Brewers n’ont pas bien mieux paru que leurs adversaires, cognant aussi trois frappes en lieu sûr, bénéficiant toutefois de six buts sur balles au total. Ils ont toutefois été un peu plus opportunistes, eux dont l’ensemble des points ont été inscrits au quatrième assaut, grâce à des doubles de Christian Yelich et Hunter Renfroe.

Avant leur duel du soir, les Brewers accusaient trois matchs et demi de retard sur les Padres de San Diego et les Phillies de Philadelphie, détenteurs des deux derniers billets donnant accès aux séries éliminatoires.