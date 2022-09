Les Alouettes devront penser à Antonio Pipkin avant Vernon Adams fils

Peu importe si le quart-arrière Vernon Adams fils verra ou non de l’action pour les Lions de la Colombie-Britannique vendredi soir, au Stade Percival-Molson, les Alouettes seront prêts à faire face à la musique.

«L’avantage, c’est qu’Antonio Pipkin a aussi joué ici. On sait que les deux peuvent jouer avec leurs pieds. Ils peuvent devenir dangereux quand ils sortent de la pochette. On va défendre d’une façon assez similaire. Nous sommes prêts et très à l’aise pour les deux», a noté l’entraîneur-chef par intérim des Alouettes, Danny Maciocia, jeudi, en conférence de presse.

Pipkin sera logiquement le partant, selon ce qu’a précisé l’entraîneur-chef des Lions, Rick Campbell, jeudi. Il a par ailleurs été mentionné qu’Adams fils pourrait aussi être utilisé pendant la rencontre face à ses anciens coéquipiers.

«Dans le cas de Vernon, il a eu peut-être quatre ou cinq entraînements chez les Lions. Avec n’importe quelle attaque, ça va prendre un peu de temps [pour s’ajuster]. Jusqu'à quel point tu peux te sentir à l’aise dans ces circonstances? C’est difficile, peu importe le système de jeu», a commenté Maciocia, qui ne s’attend visiblement pas à voir Adams fils jouer un grand rôle dans la partie.

«C’est ma première semaine [avec les Lions]. J’y vais au jour le jour et je travaille fort. Les autres quarts-arrière m’ont accueilli les bras ouverts ici et c’est fantastique», a pour sa part dit Adams fils, dans une entrevue diffusée sur le site web des Lions.

Gagner au-delà de l’amitié

En début de campagne, Adams fils devait être une figure importante pour le club montréalais. Or, les Alouettes l’ont échangé la semaine dernière en retour d’un choix de premier tour au prochain repêchage, tandis que les Lions devaient obtenir du renfort à la suite d’une blessure subie par leur pivot Nathan Rourke.

Délogé par Trevor Haris à Montréal, Adams fils aimerait sans doute avoir l’occasion, tôt ou tard, de venir hanter son ancienne équipe. Cependant, Maciocia ne croit pas nécessairement à cet esprit de vengeance dans le sport professionnel.

«Ces gars-là sont simplement des compétiteurs et veulent gagner à chaque jour; ça fait partie de leur ADN», a plutôt résumé l’entraîneur des Alouettes, qui assume également les fonctions de directeur général.

Le receveur de passes Eugene Lewis, qui avait développé une belle amitié avec Adams fils à Montréal, avait de bons mots pour lui. Le sort des Alouettes demeure toutefois sa grande priorité.

«Nous étions proches et je sais à quel point il a travaillé fort pour en arriver là où il est aujourd’hui, a mentionné Lewis. C’est toujours difficile de voir un coéquipier partir, mais mon but demeure de gagner pour les Alouettes de Montréal.»

Pression sur le quart adverse

Le défi de l’emporter face aux Lions semble énorme. Invaincue en quatre matchs à l’étranger cette saison, la formation de la Colombie-Britannique présente une fiche globale de 8-2. Sans Rourke, ça pourrait néanmoins être plus difficile pour les Lions.

Après une dure défaite de 38 à 24 face au Rouge et Noir d’Ottawa, vendredi dernier, les Alouettes conservent pour leur part le deuxième rang de la section Est avec un dossier de 4-7. L’ajout de Thomas Costigan, sur la ligne défensive, laisse croire que les Alouettes pourraient mettre davantage de pression sur le quart-arrière. Il a par ailleurs été précisé que le demi défensif Najee Murray ne serait pas en mesure d’effectuer un retour au jeu face aux Lions.

- Confiné à un rôle de substitut avant la blessure de Nathan Rourke, le quart-arrière Antonio Pipkin a complété neuf de ses 17 passes cette saison, pour des gains de 112 verges. Il a par ailleurs transporté le ballon 10 fois pour un total de 40 verges, obtenant au passage deux touchés au sol.