Le décès de la reine Élisabeth II fait réagir le monde du sport

Plusieurs ligues et équipes sportives du monde entier ont réagi au décès de la reine Élisabeth II, jeudi, et en Angleterre, la nouvelle a mené à des reports et des annulations des compétitions.

La Ligue nationale de hockey (LNH) a été l’une des premières à offrir ses condoléances à la famille royale sur les réseaux sociaux : «La Ligue nationale de hockey pleure le décès et célèbre la vie remarquable de la reine Élisabeth II. Elle a eu une place spéciale dans le cœur des Canadiens, et durant ses 70 ans de règne, a été associée à notre sport de manière mémorable.»

La Ligue nationale de hockey pleure le décès et célèbre la vie remarquable de la reine Élisabeth II. Elle a eu une place spéciale dans le cœur des Canadiens, et durant ses 70 ans de règne, a été associée à notre sport de manière mémorable. pic.twitter.com/jCraZpDW6p — LNH (@LNH_FR) September 8, 2022

En plus de ce court message, la LNH a publié une vidéo où on voit la reine s’occuper de la mise en jeu protocolaire d’un match préparatoire entre les Sharks de San Jose et les Canucks, à Vancouver, en 2002. On peut y voir Sa Majesté échanger quelques mots avec le capitaine de l’équipe locale, Markus Naslund, entourée de Mike Ricci, Wayne Gretzky et d’Ed Jovanovski, ainsi que Cassie Campbell dans l’uniforme d’Équipe Canada.

L’homme d’affaires montréalais Lawrence Stroll, père du pilote de Formule 1 Lance Stroll et président de l’écurie Aston Martin, y est allé d’une déclaration inspirée sur les réseaux du constructeur britannique.

«De la part de toute la famille Aston Martin, j’aimerais rendre hommage à Sa Majesté la reine. Nous nous souviendrons de la lumière qu’elle a projetée sur le monde; les gens qu’elle a réunis; toutes les vies qu’elle a touchées. Nous nous souviendrons de son sens du devoir – un dévouement sans faille à la Grande-Bretagne et au Commonwealth. Sa vie a été vécue au-delà de soi.»

A message from our Executive Chairman, Lawrence Stroll. pic.twitter.com/Wh1MYVNV2H — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) September 8, 2022

«Nous sommes attristés d'apprendre le décès de Sa Majesté la reine Élisabeth II. Nous nous joignons au deuil éprouvé par toutes les personnes qu'elle aura marquées au cours de son règne», a de son côté déclaré le CF Montréal.

Nous sommes attristés d'apprendre le décès de Sa Majesté la reine Élizabeth II. Nous nous joignons au deuil éprouvé par toutes les personnes qu'elle aura marquées au cours de son règne. — CF Montréal (@cfmontreal) September 8, 2022

Vague de suspensions

En Grande-Bretagne, plusieurs événements sportifs ont été annulés ou repoussés en signe de respect à la reine Élisabeth II.

Les courses hippiques britanniques, l’une des passions de la monarque, ont été suspendues après son décès. Le championnat écossais de rugby, la PGA d’Europe et l’England and Wales Cricket Board ont aussi neutralisé leurs compétitions jeudi et vendredi. En cyclisme, la septième étape du Tour de Grande-Bretagne de vendredi ne sera pas disputée.

La Premier League anglaise n’a pas encore exprimé ses intentions pour le week-end, mais des reports sont à prévoir. Les équipes du pays impliquées dans la Ligue Europa, un championnat continental, ont tout de même disputé leurs rencontres de jeudi. Des minutes de silence ont été observées et les athlètes ont porté des brassards noirs.