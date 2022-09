Le cycliste professionnel Antoine Duchesne annonce sa retraite

Le cycliste professionnel Antoine Duchesne a annoncé sa retraite sportive à l'âge de 31 ans. Les Grands Prix cyclistes de Québec et Montréal seront ses dernières courses en carrière.

«Ça va être mes derniers Grands Prix. J’ai décidé de prendre ma retraite. J’ai atteint le niveau que j’ai toujours voulu. J’ai envie d’être avec ma famille. Il est temps de faire autre chose», a résumé l’athlète.

L’olympien de Rio aurait pu poursuivre l’aventure en 2023, mais il a préféré refuser un contrat avec sa formation Groupama-FDJ. L’équipe Israel-Premier Tech était également prête à l’accueillir. Pour lui, il était important de choisir le bon moment pour se retirer et de ne pas attendre la saison de trop.

«On ne voit pas ça beaucoup des coureurs qui refusent des contrats quand ils peuvent continuer. Pour moi, c’est ça qui rend l’histoire plus belle. Je suis émotif, mais je n’ai aucune tristesse», a-t-il lancé avec plusieurs pauses et quelques larmes.

La voix chevrotante, Duchesne a dit vouloir célébrer ses accomplissements personnels.

«Je ressens beaucoup de fierté», a-t-il ajouté, suivi d’un grand cri de son fils Jules, âgé de quelques mois seulement.

«Quand je repense au p’tit gars de Chicout qui est parti à 17 ans avec un billet de non-retour pour la France, avec un rêve de devenir un jour cycliste professionnel. Jamais je n’aurais pensé être ici 13 ans plus tard pour vous dire que ce rêve, je l’ai fait.»

Antoine Duchesne a participé au Tour de France 2016 et 2022. Au fil des ans, sa carrière a été ponctuée de plusieurs blessures. Au départ de la Grande Boucle en juin dernier au Danemark, il avait confié au «Journal» à quel point il trouvait difficile désormais de quitter sa famille pour participer aux épreuves.

«J’ai toujours dit que la famille est ce qu’il y a de plus important et aujourd’hui j’agis en conséquence. C’est une fin, mais juste d’un chapitre. Je prends le choix d’arrêter à la fin de ma plus belle saison en carrière pour que la gravure soit plus belle. C’est le temps de vivre d’autres “trips”. Merci à vous tous. Ça a été une “crisse” de ride!» a conclu le futur retraité.

Avec une main fracturée, Duchesne pourrait participer à sa dernière course en carrière dimanche à Montréal. Quelques épreuves en Italie étaient prévues à son horaire, mais son corps est meurtri et il pourrait prendre un peu de temps pour guérir ses blessures.