Le Championnat BMW interrompu par le décès de la reine

Une trentaine de golfeurs n’ont pas pu compléter la première ronde du Championnat BMW, tournoi du circuit européen de la PGA, jeudi à Surrey, en Angleterre, après que la journée ait été interrompue par le décès de la reine Élisabeth II.

Du moment que le décès de la femme de 96 ans a été annoncé, les golfeurs ont rangé leurs bâtons et le club de golf Wentworth a fermé toutes ses installations pour la journée.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès de la reine Élisabeth II, a rédigé le "DP World Tour", par voie de communiqué. Elle était une véritable source d’inspiration pour les gens partout dans le monde. Par respect pour Sa Majesté et la famille royale, le jeu a été mis en suspens pour le reste de la journée de jeudi et les drapeaux ont été abaissés à mi-mât.»

«De plus, il n’y aura pas de jeu au Championnat BMW vendredi, le parcours et le terrain d’entraînement seront fermés. Des informations concernant la reprise du jeu seront offertes en temps et lieu.»

Avant que le jeu soit interrompu, les Anglais Tommy Fleetwood et Andy Sullivan, ainsi que le Norvégien Viktor Hovland, ont tous eu le temps de compléter leur ronde en retranchant huit coups à la normale de 72, pour partager la tête du tournoi.

Aucun Canadien ne participe à cet événement du circuit européen.