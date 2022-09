LBJÉQ : Un match sans point ni coup sûr pour les Alouettes

Les Alouettes de Charlesbourg ont brillamment nivelé les chances dans la série de championnat de la Ligue de baseball junior élite du Québec (LBJÉQ), jeudi au Parc Henri-Casault, en réalisant un match sans point ni coup sûr de 9 à 0 contre le Royal de Repentigny.

Devant leurs partisans, les Alouettes ont vengé leur défaite de 12 à 8 de mardi, lors du premier duel. Les lanceurs Xavier Boutin et Charles Canuel ont répondu de la meilleure des façons en blanchissant le Royal.

Boutin a passé les six premières manches sur la butte et a permis cinq buts sur balles, tout en retirant un nombre égal de frappeurs au bâton. Canuel s’est chargé du septième et dernier assaut en forçant les frappeurs de Repentigny à se compromettre.

À l’attaque, Philippe Hamelin a été le plus productif avec trois points sur un optionnel et deux ballons-sacrifices. Xavier Bilodeau s’est aussi démarqué avec deux points produits et deux tours de sentiers.

Ce ne fut pas une sortie facile pour le lanceur partant Jacob Brault, qui a enregistré la défaite en ayant permis cinq points, dont trois mérités, et sept coups sûrs en quatre manches.

Le troisième match de cette série aura lieu samedi au Stade Flavio Prata de Repentigny.