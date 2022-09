Internationaux des États-Unis: domination en règle d’Ons Jabeur

Avec le tennis tout simplement sublime que Caroline Garcia a disputé au cours des dernières semaines, on pouvait s’attendre à de grandes choses de la Française en demi-finale des Internationaux des États-Unis. Ons Jabeur a toutefois mis fin aux rêves de sa rivale en la battant rapidement en deux manches de 6-1 et 6-3, jeudi soir.

Garcia n’avait pas perdu la moindre manche à Flushing Meadows, étant dominante face à de coriaces adversaires comme la Canadienne Bianca Andreescu, gagnante du tournoi en 2019, et les Américaines et favorites locales Alison Riske et Coco Gauff.

Jabeur a connu un parcours tout aussi solide en ne laissant qu’une manche à Shelby Rogers au troisième tour. Elle était visiblement inspirée face à la vainqueure du tournoi de Cincinnati, à qui elle a pris la première manche en sept petits jeux.

La cinquième raquette mondiale a brisé Garcia d’entrée, avant de lui voler à nouveau son service lors des cinquième et septième jeux. La Française a tout fait pour s’accrocher en deuxième manche, mais Jabeur l’a poussée à la faute plus d’une fois.

Intraitable

Bien qu’elle a eu de la difficulté à mettre sa première balle en jeu (45 %), la gagnante a remporté 83 % des échanges dans ces circonstances, notamment en raison de huit as. Elle a été opportuniste en convertissant ses quatre balles de bris, tout en ne se mettant jamais en position de faiblesse contre Garcia.

La Tunisienne a le numéro de sa rivale depuis plusieurs années, ayant remporté les deux affrontements précédents entre les deux tenniswomen. Leurs deux rencontres ont eu lieu en Grand Chelem, en Australie en 2020 et aux États-Unis en 2019.

C’est la deuxième fois cette saison que Jabeur parvient à atteindre la finale d’un tournoi du Grand Chelem, elle qui avait été vaincue par Elena Rybakina à Wimbledon. Lors du match ultime, elle se mesurera à la gagnante du choc entre la Polonaise Iga Swiatek, première joueuse au classement de la WTA, et la Biélorusse Aryna Sabalenka.

Congé pour les hommes

Chez les messieurs, c’était journée de congé avant les demi-finales de vendredi. Le Russe Karen Khachanov (27e) et le Norvégien Casper Ruud (5e) croiseront le fer, avant de laisser le terrain du stade Artur-Ashe au favori local, l’Américain Frances Tiafoe, et l’Espagnol Carlos Alcaraz (3e).

Ce dernier en a d’ailleurs bavé pendant son quart de finale de mercredi, l’emportant en 5 heures et 15 minutes contre l’Italien Jannik Sinner. Le jeune homme de 19 ans a gagné le deuxième plus long match de l’histoire des Internationaux des États-Unis en cinq manches de 6-3, 6-7(7), 6-7(0), 7-5 et 6-3.