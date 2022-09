Christian «Solide» Mbilli fin prêt

Le boxeur Christian Mbilli et son adversaire DeAndre Ware ont tous deux respecté la limite de poids en prévision du gala d’Eye of the Tiger Management (EOTTM) qui se déroulera vendredi au Cabaret du Casino de Montréal.

Le pugiliste français, établi à Montréal, a fait osciller l’aiguille de la balance à 167,6 lb, comparativement à 168,0 pour son opposant. Les deux hommes se battront pour deux ceintures chez les super-moyens: l’internationale de la WBA et la continentale du WBC. Mbilli a remporté ses 21 duels, incluant 19 avant la limite. Pour sa part, Ware détient une fiche de 15-3-2 et revendique neuf gains par K.-O.

Également en action cette semaine, la Canadienne Mary Spencer a également présenté un poids sous le plafond autorisé. Elle pesait 153,6 lb à la veille de son rendez-vous avec la Mexicaine Cynthia Lozano (151,0 lb). Les deux athlètes évoluent chez les 154 lb et se mesureront avec à l’enjeu les titres WBA International et WBC Silver.

Enfin, dans la catégorie des lourds, Simon Kean et Newfel Ouatah ont présenté respectivement un poids de 248,4 lb et de 228,4 lb en vue de leur combat d’un total maximal de 10 rounds.

TVA Sports diffusera les affrontements de Mbilli, Spencer et Kean, vendredi.

Voyez la carte pour le gala de demain soir: