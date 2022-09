À VOIR: Slafkovský la bête d'entraînement !

Des images de l'entraînement estival du Slovaque ont été publiées, et celles-ci confirment qu'il met tous les efforts nécessaires pour percer le grand club dès cette année. Voyez le montage vidéo réalisé par son entraîneur plus bas.

Le montage a été publié sur Instagram par Daniel Kicura via son compte @danzelwolf. Kicura est préparateur physique avec le club slovaque HC Kosice depuis 2013. Selon son contenu, on devine aussi qu'il travaille avec Slafkovský depuis au moins l'été dernier.

• À lire aussi: Slafkovsky fait tout pour jouer dans la LNH

L'entraîneur supervise aussi d'autres joueurs professionnels, comme le double champion de la coupe Stanley et défenseur du Lightning Erik Cernak. Celui-ci avait même invité Kicura aux festivités qui entouraient sa journée avec le fameux trophée il y un peu plus d'un an.

Christián Jaroš, l'ancien défenseur des Devils et des Sénateurs qui évolue maintenant dans la Ligue continentale de hockey (KHL), est aussi un des clients de Kicura.