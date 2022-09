Un énorme engouement pour les Sénateurs à Ottawa

Aux dires du président des Sénateurs d’Ottawa, Anthony LeBlanc, l’organisation a constaté une augmentation de 60 % des ventes de ses billets de saison comparativement à l’année 2019.

C’est ce qu’il a déclaré en conférence de presse, mercredi, tel que rapporté par le quotidien «Ottawa Sun». Le dirigeant a précisé que les attentes sont dépassées en ce sens et qu’il faut prévoir davantage de salles combles au Centre Canadian Tire en 2022-2023. Également, le soutien corporatif est davantage palpable.

«Je peux dire que le nombre de détenteurs de billets de saison est le plus haut enregistré depuis quelques années, avait mentionné LeBlanc plus tôt cette semaine au réseau Sportsnet. Nous avons répertorié une hausse significative qui a commencé à peu près quand Pierre [Dorion, le directeur général] a réalisé quelques échanges.»

Les acquisitions réalisées par le club dans les dernières semaines, notamment celles de Claude Giroux, Alex DeBrincat et Cam Talbot, semblent avoir convaincu les partisans de retourner à l’aréna. L’an passé, un peu plus de 9000 spectateurs en moyenne par rencontre se sont présentés sur place, ce qui a constitué le plus faible total de la Ligue nationale de hockey.