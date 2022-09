Simon Kean dévoile une partie de son plan de match

C’est dans le cadre d’un combat contre l’Algérien Newfel Ouatah (18-4, 10 K.O.) que le Trifluvien Simon Kean (21-1, 20 K.O.) effectuera sa prochaine apparition sur le ring.

Le tout se tiendra le 9 septembre prochain au Casino de Montréal et constitue la demi-finale du gala de Eye of the Tiger Management (EOTTM) mettant en vedette Christian MBilli.

TVA Sports présentera d'ailleurs les trois principaux combats de la soirée dès 21h30.

L’affrontement de Kean face à Ouatah, 36 ans et inactif depuis 15 mois, doit, si sa limite est respectée, durer 10 rounds.

En entrevue à «Salut Bonjour» mercredi matin, le poids lourd a accepté de parler un peu de son plan de match, à un peu plus de 48h du moment fatidique.

«Je suis un gars qui est plus physique, alors qu’il est un boxeur qui mise davantage sur l’agilité. Je vais donc essayer d’être plus physique avec lui, de m’imposer».

Voyez l’entrevue complète en vidéo principale.