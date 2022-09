Quand un arbitre devient l'ennemi numéro un

L’officiel Jeff Nelson est loin de faire l’objet de compliments dans le vestiaire des Blue Jays de Toronto, particulièrement ces jours-ci, puisqu’il s’est retrouvé au centre de la controverse plus souvent qu’à son tour depuis le début de la série contre les Orioles de Baltimore cette semaine.

Lundi, l’arbitre travaillait au deuxième coussin quand il a soulevé l’ire du lanceur Kevin Gausman, jugeant qu’il avait commis une feinte irrégulière en quatrième manche. Le lendemain, les relations entre Nelson et Jays ne se sont pas améliorées. En fin de huitième, les Jays croyaient avoir obtenu le troisième retrait lorsque Lourdes Gurriel fils a épinglé Adley Rutschman au marbre. Toutefois, l’officiel a modifié son verdict et déclaré le coureur sauf, estimant que le receveur Alejandro Kirk avait obstrué la voie du joueur des Orioles.

Pourtant, la séquence montre clairement le relais du voltigeur arriver plusieurs secondes avant le coureur, Kirk attendant celui-ci avec la balle dans son gant. Sauf que Nelson, à l’image d’autres collègues dans le passé, s’est fié sur le règlement 7.13, surnommé la «règle Buster Posey», qui spécifie que le receveur ne peut bloquer la voie lorsqu’il n’a pas la balle en main. Donc, en interprétant le tout, l’arbitre a jugé mardi que Kirk se trouvait sur le chemin de Rustchman avant même qu’il reçoive le relais de Gurriel fils.

Dossier délicat

D’ailleurs, cette fameuse règle qui rappelle les ennuis de Posey, victime d’une fracture de la jambe quand Scott Cousins avait modifié son angle de course au marbre pour lui faire perdre la balle en 2011, demeure litigieuse aux yeux de plusieurs. Il y a quelques semaines, un cas similaire à celui de mardi est survenu pendant un duel opposant les Guardians de Cleveland aux Tigers de Detroit.

Le coureur de l’équipe du Michigan Javier Baez a été déclaré retiré au marbre, mais les officiels ont modifié la décision, croyant que le receveur Austin Hedges avait causé de l’obstruction.

«Ce type de jeu a été jugé ainsi quelques fois récemment, ce qui n’était pas le cas autrefois. Pour une raison que j’ignore, [la direction de la ligue à] New York estime devoir prendre le contrôle et changer la manière de jouer. [...] Il y a des séquences où les coureurs sont devancés au marbre et, pendant 150 ans, ils étaient considérés retirés... honnêtement, c’est une disgrâce», avait mentionné Hedges aux médias.

Pour sa part, l’Association des arbitres du baseball majeur a ultérieurement pris la défense de ses membres.

«Le syndicat des joueurs et les propriétaires ont décidé de protéger leurs atouts-clés [les athlètes] en adoptant ce règlement que les joueurs critiquent maintenant. C’est simple : ne bloquez pas le marbre sans la balle ou changez la règle», a-t-elle commenté.