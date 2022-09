Monahan, Drouin et Byron dans une zone grise

La situation précaire du Canadien vis-à-vis du plafond salarial forcera Kent Hughes à effectuer d’autres mouvements de personnel.

À la possibilité de réaliser une autre transaction, une option que le directeur général étudie présentement, pourrait s’ajouter celle de placer le nom d’un autre joueur sur la liste des blessés à long terme.

Paul Byron et Sean Monahan, tous deux opérés à une hanche, pourraient devoir rater le début de la saison. Sauf que, contrairement au cas de Carey Price, ces mesures ne seraient que temporaires.

«On a des joueurs qui sont dans des zones grises. On s’attend à ce que Paul soit en mesure de jouer cette saison. Il devrait être en santé dès la première semaine, sinon la deuxième, a indiqué Hughes mercredi. Sean Monahan va patiner demain [jeudi]. Il se sent bien, mais on lui a dit qu’on ne voulait pas qu’il précipite son retour, qu’on ne l’a pas acquis avec l’espoir qu’il soit en uniforme dès le premier match.»

«S’il n’est pas de retour lors du match d’ouverture, ce sera proche. C’est la même chose pour Jo [Jonathan Drouin]», a-t-il précisé.

Ne reste plus que Primeau

Par ailleurs, avec Kirby Dach maintenant en selle pour quatre ans, il ne reste plus qu’à régler le cas de Cayden Primeau. Le gardien de 23 ans est toujours sans contrat en vue de la prochaine campagne.

«J’ai parlé avec son agent ce matin [mercredi]. Je pense qu’on s’approche d’une entente. J’aurais aimé que ce soit aujourd’hui, mais j’ai espoir que ça se règle bientôt», a mentionné Hughes.

En 12 matchs avec le Tricolore, la saison dernière, Primeau a maintenu une moyenne de buts alloués de 4,62 et un taux d’efficacité de ,868.

Ça s’est mieux passé à Laval où il a aidé le Rocket à atteindre la finale de l’Association de l’Est de la Ligue américaine, grâce à une moyenne de buts alloués de 2,17 et un taux d’efficacité de ,936 en séries.