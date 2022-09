Les Yankees s’en sortent avec une frousse

Plus de peur que de mal pour les Yankees de New York dans le premier duel d’un programme double contre les Twins du Minnesota, mercredi au Yankee Stadium, eux qui ont obtenu une victoire in extremis de 5 à 4 en 12e manche.

Les deux formations n’ont pas pu faire de gagnant lors des deux premières manches supplémentaires. Les visiteurs ont ensuite mis de la pression sur les épaules de leurs rivaux, à leur 12e tour au bâton, grâce au simple d’un point de Gilberto Celestino.

Les favoris de la foule ont toutefois assuré la réplique en créant d’abord l’égalité, à l’aide du simple de Isiah Kiner-Falefa. Ce dernier a complété son tour des sentiers, quelques instants plus tard, grâce au simple vainqueur d’Oswaldo Cabrera.

Dans la victoire, Aaron Judge a cogné son 55e circuit de la saison, tandis que Gleyber Torres a produit les deux autres points des siens, lui aussi avec une longue balle.

Le releveur Greg Weissert (3-0) qui s’est amené en renfort en 12e manche, a ajouté la victoire à sa fiche. Dans le camp adverse, Trevor Megill (3-3) a non seulement bousillé le sauvetage, mais il s’est aussi vu attribuer la défaite.