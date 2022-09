«La Zone payante»: c’est l’heure des prédictions

Quelles équipes croiseront le fer au Super Bowl 57, le 12 février prochain, en Arizona? Même si le soleil estival est encore très présent, il n’est jamais trop tôt dans «La Zone payante» pour attaquer une question aussi cruciale.

C’est la première semaine de la saison qui s’amorce dans la NFL et le temps des prédictions est donc arrivé. Après avoir analysé les forces en présence dans les 32 équipes la semaine dernière, votre balado favori sur la NFL sort sa boule de cristal pour tenter d’identifier les finalistes du grand duel.

Nos deux Nostradamus en herbe, Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette, sont accompagnés d’un invité spécial qui se prononcera également sur cette épineuse question. L’humoriste, père de quatre enfants et grand amateur de football François Massicotte se joint au duo pour un segment lors duquel il y va non seulement de sa prédiction, mais revient aussi sur son parcours d’ancien demi défensif à celui de fier partisan.

Toujours au chapitre des prédictions, la semaine 1 signifie également 16 matchs au calendrier. «La zone payante» prend le temps de décortiquer chacun des duels pour ensuite se prononcer sur l’issue attendue. C’est le début d’une autre rivalité épique entre nos coanimateurs!

Comme à l’habitude, les actualités de la NFL sont également au menu. On s’attarde cette semaine au début de l’ère Trubisky à Pittsburgh, ainsi qu’à l’arrivée de 10 nouveaux entraîneurs-chefs aux quatre coins du circuit Goodell.

Pour les prochains épisodes, nous invitons les auditeurs à communiquer avec nous pour nous soumettre des questions. Ce sera un plaisir de répondre!

-«La Zone payante» est coanimée par Jean-Nicolas Gagné et Stéphane Cadorette.