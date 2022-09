«La Poche Bleue le midi» dévoile son équipe

TVA Sports et La Poche Bleue sont heureux d’annoncer la liste des principaux collaborateurs à la nouvelle quotidienne «La Poche Bleue le midi», animée par Stéphane Gonzalez.

Dès le 12 septembre, Stéphane pourra compter sur une équipe étoile alors qu’il sera notamment entouré par huit ex-joueurs ou entraîneurs totalisant plus de 4700 matchs dans la LNH.

Guillaume Latendresse, Maxim Lapierre, Simon Gagné, Steve Bégin, Louis Robitaille, Joël Bouchard, Michel Therrien et Mathieu Perreault prendront donc part régulièrement cette saison aux discussions et aux analyses tout comme Raphaël Doucet et Justine St-Martin qui deviennent aussi collaborateurs à l’émission.

D’autres collaborateurs s’ajouteront également aux discussions selon l’actualité sportive.

«La Poche Bleue le midi» sera diffusée simultanément en semaine le midi à TVA Sports et sur la page YouTube de «La Poche Bleue». Discussions, analyses, divertissement et beaucoup de plaisir sont à prévoir.

Stéphane Gonzalez

Gonzo se démarque dans les médias montréalais depuis plus de 20 ans, notamment à Musique Plus, Salut Bonjour, TVA Sports et au 91.9 Sports. Ses connaissances multisports en impressionnent plus d’un. Il peut, entre autres, autant vous parler hockey, football que de baseball. Il joint se joint à l’équipe de La Poche bleue en devenant animateur de La Poche Bleue midi, mais aussi du Snack, LE podcast de football à écouter.

Guillaume Latendresse

Cofondateur de La Poche Bleue, Guillaume a joué sept saisons dans la Ligue nationale avec le Canadien, le Wild et les Sénateurs. Il n’avait que 19 ans quand il a commencé avec le CH, lors de la saison 2006-2007. Retraité depuis 2014, il a rapidement fait sa place à la télé et est depuis l’an dernier l’un des analystes de La Soirée du samedi, à TVA Sports. Guillaume n’a pas la langue dans sa poche et livre ses analyses avec cœur... et humour!

Maxim Lapierre

Max a disputé plus de 900 matchs professionnels, dont 614 dans la LNH avec le Canadien, les Ducks, les Canucks, les Blues et les Penguins. Il a notamment aidé le Canadien à atteindre la finale de l’Est, en 2010, en plus de participer à la finale de la Coupe Stanley avec les Canucks, en 2011. Il a également joué en Suède, en Suisse et en Allemagne, avant de fonder La Poche Bleue, en 2020. Il avait une grande gueule sur la glace, il l’a encore au micro. Max livre ses analyses avec authenticité et ne niaise pas avec la puck.

Simon Gagné

Champion des Jeux olympiques en 2002 et de la Coupe du monde en 2004, avec le Canada, Simon a connu une longue carrière de 822 matchs dans la LNH avec les Flyers, le Lightning, les Kings et les Bruins. En 2012, il a aidé Los Angeles à remporter la Coupe Stanley ! Deux fois marqueur de 40 buts, il est aujourd’hui l’un des entraîneurs adjoints de Patrick Roy avec les Remparts de Québec, avec qui il a connu une brillante carrière junior. Au micro de Gonzo, il saura partager son sens du hockey, qui a toujours été supérieur à la moyenne.

Steve Bégin

Les amateurs l’aimaient sur la glace, ils l’aimeront tout autant au micro. Steve est un gars intègre qui saura partager ses connaissances hockey avec cœur, comme lorsqu’il était joueur. Vétéran de 524 matchs dans la LNH, il peut aussi donner le point de vue d’un coach, puisqu’il a déjà été adjoint à Val-d’Or et à Drummondville dans la LHJMQ. L’ancien numéro 22 deviendra rapidement l’un des favoris.

Mathieu Perreault

Porte-couleurs du Canadien la saison dernière, Mathieu totalise plus de 700 matchs d’expérience dans la Ligue nationale, avec les Capitals, les Ducks, les Jets et le CH. Quatre fois, il a récolté plus de 40 points en une saison, dont trois avec les Jets. Mathieu a toujours été reconnu pour sa polyvalence. Il pouvait autant aider sur un premier qu’un quatrième trio, en plus d’avoir un excellent sens du jeu. Nouvellement retraité du hockey, il en sera à une première expérience dans les médias.

Louis Robitaille

Ancien entraîneur adjoint des Voltigeurs de Drummondville et des Foreurs de Val-d’Or, et ex-entraîneurchef des Tigres de Victoriaville, Louis amorce sa troisième saison comme DG et entraîneur-chef des Olympiques de Gatineau dans la LHJMQ. Celui qui vient de remporter la médaille d’or comme adjoint d’Équipe Canada au Championnat mondial junior a connu une longue carrière de joueur, atteignant la LNH avec les Capitals de Washington et disputant plus de 400 matchs dans la Ligue américaine.

Joël Bouchard

Ancien défenseur dans la LNH et la Ligue américaine, Joël Bouchard possède également 12 ans d’expérience derrière un banc de hockey. Joël a notamment été entraîneur-chef de l’Armada de BlainvilleBoisbriand pendant quatre saisons. Il a amené son équipe jusqu’en finale du Circuit Courteau lors de deux saisons consécutives. Il fait ensuite le saut dans la Ligue américaine avec le Rocket de Laval qu’il dirigera pendant trois saisons. Vulgarisateur hors pair, Joël saura expliquer et apporter sa vision du hockey.

Michel Therrien

Michel Therrien cumule près de 30 ans d’expérience derrière un banc, dont 12 comme entraîneur-chef dans la LNH. Il aura notamment dirigé le Canadien de Montréal pendant huit saisons, de 2000 à 2003, puis de 2012 à 2017. Il a aussi dirigé les Penguins de Pittsburgh avec qui il s’est rendu jusqu’en finale de la Coupe Stanley en 2008. Les amateurs connaissent Michel comme un entraîneur d’expérience, mais ils découvriront rapidement son humour et son expertise.

Raphaël Doucet

Ancien rédacteur en chef de Hockey Le Magazine, Raphaël a passé les cinq dernières années au 91.9 Sports, d’abord comme analyste des matchs du Rocket de Laval, puis comme reporter terrain, producteur, animateur et, aussi, analyste des matchs du CF Montréal. Bref, il a touché à tout ! Il se joint à La Poche bleue à titre de rédacteur en chef de lapochebleue.com et de collaborateur de La Poche Bleue midi. Il trippe hockey, mais entre autres aussi, soccer, football et basket-ball.

Justine St-Martin

Justine travaille dans les médias sportifs depuis maintenant 10 ans. Bien qu’elle ne sait pas patiner, c’est une grande passionnée de hockey et de sports en général. Justine est animatrice à TVA Sports pour la diffusion des matchs des Lions de Trois-Rivières, des Remparts de Québec, du football universitaire du RSEQ et de la LNH, en plus de collaborer à Sortez, Golfez. Bref, elle touche à tout. Justine sera collaboratrice pour l’actualité du Rocket de Laval et des Lions de Trois-Rivières.