Kirby Dach et le CH s'entendent ENFIN!

Le Canadien de Montréal a fait signer mercredi un contrat de quatre ans et de 13,45 millions $ à l'attaquant Kirby Dach, qui était joueur autonome avec compensation.

Acquis des Blackhawks de Chicago le jour de la première ronde du repêchage amateur contre des choix de premier et de troisième tour, le 7 juillet, Dach touchera en moyenne 3,3625 millions $ par campagne.

«Je n’étais pas préoccupé par l’état des négociations. Mon travail est de jouer au hockey et mon agent allait régler cela. Je suis excité d’être ici, de pouvoir patiner et de côtoyer les gars avant le début du camp d’entraînement», a déclaré en conférence de presse à Brossard le hockeyeur concerné, ajoutant ne pas regretter d’avoir choisi une entente à long terme et non un pacte de transition, car il souhaite remporter la coupe Stanley à Montréal.

«Les discussions n’ont pas été si longues. On a regardé pour un contrat de deux, trois ou quatre ans. Une fois qu’on a déterminé à quoi ça pourrait ressembler, on a pris une pause afin de vérifier ce qu’il était possible de faire pour nous en termes d’échange [...], car on avait 2 millions $ environ en espace disponible sur la masse», a ajouté le directeur général Kent Hughes, confirmant peu après l’inscription du nom de Carey Price sur la liste des blessés de longue durée.

L’esprit ouvert

Interrogé sur ses tâches à assumer au sein de sa nouvelle équipe, Dach a dit ne pas avoir d’attentes particulières et est prêt à satisfaire son entraîneur-chef Martin St-Louis.

«Je ne sais pas, je lui ai parlé quelques fois. J’arrive ici avec l’esprit ouvert et quand le camp commencera, je montrerai mon savoir-faire. Je veux simplement apprécier le hockey en disputant de bonnes rencontres et on verra ensuite ce que l’avenir me réserve», a-t-il répondu.

«J’ai toujours eu confiance en mon jeu et ici, ce sera un peu comme un nouveau départ, a-t-il aussi souligné, bien conscient que sa production à Chicago, notamment affectée par les blessures, aurait pu être davantage relevée. Il y a eu des hauts et des bas, des trucs que je pouvais contrôler, d’autres, non. Je me sens à l’aise par rapport à mon jeu, j’ai patiné avec quelques gars aujourd’hui et mon principal souci, c’est de pouvoir jouer librement, d’être créatif et d’utiliser mon instinct. Il s’agira de me faire confiance autour du filet, de tirer davantage un peu plus de rondelles.»

Dach, 21 ans, a récolté neuf buts et 17 mentions d’aide pour 26 points en 70 matchs lors du dernier calendrier régulier. Depuis ses débuts dans la Ligue nationale de hockey en 2019, il a amassé 59 points, dont 19 filets, en 152 affrontements.

L’Albertain fut la troisième sélection au total de l’encan 2019.

-Par ailleurs, Hughes a admis avoir discuté avec l’agent du gardien Cayden Primeau, seul porte-couleurs de l’organisation sans contrat. Le DG a confiance de conclure une entente dans les prochaines heures.

-De son côté, Paul Byron (hanche) a de fortes probabilités de ne pas être rétabli à temps pour le début de la saison régulière, d’après Hughes. Ce dernier s’attend néanmoins à voir le vétéran en action plus tard.