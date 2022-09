Hugo Houle et son équipe à Rivière-du-Loup

Hugo Houle et ses coéquipiers ont visité le siège social de l’entreprise Premier Tech mercredi à Rivière-du-Loup avant de prendre la route vers l’ouest pour un entraînement le long du fleuve Saint-Laurent, dans le Kamouraska.

À deux jours du Grand Prix de Québec, les cyclistes d’Israel-Premier Tech ont ainsi pu découvrir pour la première fois les installations de leur commanditaire québécois, présent dans 28 pays dans le monde.

Sous une température parfaite, le parcours à saveur touristique devrait également leur plaire en après-midi. Le groupe avait prévu une pause-café dans un village-relais avant de prendre congé de vélo à Saint-Jean-Port-Joli.

Devant les médias, le vainqueur de la 16e étape du dernier Tour de France a expliqué sa longue relation d’affaires et d’amitié avec le président-directeur général de Premier Tech, Jean Bélanger, un autre passionné de cyclisme.

«On est récompensé cette année au-delà de nos espérances», a affirmé le patron qui était présent à Bruxelles lors du premier Tour de France de Houle en 2019.

«Je suis très heureux et fier d’être associé avec Jean pour solidifier nos racines québécoises et canadiennes», a ajouté le propriétaire de l’équipe, le philanthrope Sylvan Adams.

Les deux partenaires avaient prévu pédaler avec les athlètes après le point de presse.

«Je suis natif de Drummondville et il n’y a pas beaucoup de régions où les paysages sont aussi beaux le long du fleuve. Il y a un certain cachet à Rivière-du-Loup qu’on ne trouve pas ailleurs. J’ai voyagé beaucoup et il y a une saveur locale ici», a précisé Houle.

-La chaîne TVA Sports diffusera les Grands Prix cyclistes de Québec et de Montréal, vendredi et dimanche.